Cortes de tráfico hoy en Madrid por el encendido de las luces de Navidad: calles afectadas, horarios y refuerzo de transporte público

El frío ya ha hecho presencia en Madrid antes de que, incluso, se proceda al encendido de las luces de Navidad. Este sábado 22 de noviembre a partir de las 19:30 horas en la plaza de Cibeles es la hora y ... el lugar elegidos para inaugurar de manera simbólica el periodo navideño en la capital.

Un acto que cambia de ubicación, ya que habitualmente tenía lugar en la Puerta del Sol y la Plaza de España, y con Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del Dakar, como invitado especial.

Además de Cibeles, habrá luces en muchos otros puntos de Madrid que puedes consultar pinchando en este enlace. El acto principal, eso sí, tiene lugar en esta plaza céntrica de la capital y va a afectar al desarrollo normal de la circulación.

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan de movilidad con motivo del encendido de las luces de Navidad en Cibeles que va a motivar este sábado diversos cortes de tráfico, no solo a partir del momento en el que comienza el acto.

Cortes de tráfico en Madrid por el encendido de las luces de Navidad y a qué hora

El Ayuntamiento de Madrid estima que se congregarán alrededor de 40.000 personas para presenciar en directo el acto de encendido de las luces de Navidad en la capital, por lo que el conjunto de medidas para facilitar lo máximo posible la movilidad supone que haya cortes en la circulación desde unas horas antes de las 19:30 horas.

Concretamente, este sábado va a haber un cierre total al tráfico entre las 16:30 y las 22:00 horas en lugares colindantes con la plaza de Cibeles.

Calles cortadas en Madrid por el encendido de las luces de Navidad 2025 Plaza de Cibeles.

Paseo de Recoletos.

Paseo del Prado.

Calle Alcalá entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia y entre la primera plaza citada y la calle Cedaceros.

Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza con afección a la movilidad de la Plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez.

Eso sí, el Ayuntamiento se reserva el derecho a que «en función de las necesidades que puedan apreciarse, por parte de los Agentes de la Autoridad se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico indicados».

No solo podría verse ampliado el número de vías cortadas, sino que no se respeten los horarios antes mencionados. «Podrán verse alterados en función de las necesidades que determinen los Agentes de la Autoridad a cargo del operativo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que consideren los horarios como orientativos», indica el Ayuntamiento en una nota disponible en su página web.

Acceso en transporte público al acto de encendido de las luces de Navidad

Por motivos de seguridad existirán algunas restricciones en el servicio de Metro de Madrid este sábado 22 de noviembre. Banco de España, la estación más cercana, verá cerrado su acceso más próximo al Cuartel General del Ejército de Tierra durante todo el día.

En el caso de Banco de España, al igual que Sevilla, estará cerrada entre las 18:00 y las 21:30 horas. Sol no estará abierta entre las 19:00 y las 21:00 horas tanto en su estación de Metro como de Cercanías.

Salvo cambio de última hora, estarán accesibles otras estaciones cercanas a la plaza de Cibeles, como Serrano (línea 4), Estación del Arte (línea 1), Gran Vía (líneas 1 y 5) o Chueca (línea 5), así como la estación de Recoletos (líneas C2, C7, C8 y C10) en cuanto al servicio de Cercanías Renfe.

En relación a los autobuses de la EMT, debido a los cortes de tráfico necesarios para la organización del acto de encendido de luces de Navidad, numerosas líneas sufrirán modificaciones en su itinerario habitual. Son las siguientes: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, Exprés Aeropuerto, C03 y E1.

Para consultar cuáles son esas alteraciones del servicio en las líneas mencionadas, la Empresa Municipal de Transportes ha puesto a disposición la siguiente información a todos los usuarios.