Cortes de luz en Madrid hoy, jueves 16 de octubre: consulta las zonas y las calles afectadas

Estas labores se extenderán a lo largo de varios días y afectarán tanto al centro de la ciudad como a diversos municipios de su entorno

La nube no encuentra enchufe en Andalucía: la falta de red eléctrica ahuyenta inversiones millonarias en centros de datos

Jorge Herrero

Madrid

Desde hace varios días, distintos puntos de la Comunidad de Madrid están sufriendo interrupciones puntuales del suministro eléctrico. Lejos de tratarse de un fallo generalizado, los cortes responden a un plan de mantenimiento preventivo puesto en marcha por i-DE, la filial ... distribuidora del Grupo Iberdrola. Esta actuación forma parte de un proyecto de mejora que busca modernizar la red eléctrica y reforzar la seguridad del servicio tanto en la capital como en varios municipios del entorno.

