Cortes de luz en Madrid hoy, jueves 16 de octubre: consulta las zonas y las calles afectadas

Desde hace varios días, distintos puntos de la Comunidad de Madrid están sufriendo interrupciones puntuales del suministro eléctrico. Lejos de tratarse de un fallo generalizado, los cortes responden a un plan de mantenimiento preventivo puesto en marcha por i-DE, la filial ... distribuidora del Grupo Iberdrola. Esta actuación forma parte de un proyecto de mejora que busca modernizar la red eléctrica y reforzar la seguridad del servicio tanto en la capital como en varios municipios del entorno.

Las desconexiones, de carácter temporal y planificado, se están ejecutando de manera gradual y en franjas horarias muy concretas, afectando únicamente a algunas calles o edificios en cada jornada. Según ha comunicado la compañía a través de su página web, los trabajos se desarrollarán entre el 13 y el 22 de octubre, y se puede consultar en su página web el listado de zonas afectadas para facilitar la organización de los usuarios.

Cortes programados en Madrid para el 16 de octubre

Cortes de luz en Madrid para el 16 de octubre de 2025 Pinto: Cl Águilas: 8 PR, 9 1, 9; Cl Sagunto: 18 1, 18 - de 8.30 a 9.00 horas y de 18.30 a 19.00 horas

Madrid: Cl Poeta Angela Figuera: 3 1, 3, 5, 7, 9 - de 7.00 a 7.20 horas y de 16.40 a 17.00 horas

Ciudad Santo Domingo/Algete: Av. Central: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23; Cl Bosque: 3 B, 3, 4, 5, 6; Cl Callejón Reconquista: 1, 2, 3, 4, 6 2, 6, 8; Cl Levante: 7; Cl Luna: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 BI, 27, 28, 30, 32, 34; Cl Parque: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 - de 9.00 a 9.30 horas y de 13.00 a 13.30 horas

En los próximos días se seguirán produciendo cortes de luz programados que afectarán a puntos de localidades como Alcorcón, El Boalo, Guadalix de la Sierra, Madrid o Puebla de la Sierra.

Asimismo, Iberdrola ha recordado que, si las tareas concluyen antes de lo previsto, el restablecimiento de la electricidad se efectuará de forma inmediata y sin previo aviso. Por ello, aconseja evitar cualquier manipulación o mantenimiento en las instalaciones eléctricas mientras dure la interrupción, ya que la recuperación repentina del servicio podría ocasionar accidentes o situaciones de riesgo.