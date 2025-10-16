Cortes de luz en Madrid hoy, jueves 16 de octubre: consulta las zonas y las calles afectadas

Ciudad Santo Domingo/Algete: Av. Central: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23; Cl Bosque: 3 B, 3, 4, 5, 6; Cl Callejón Reconquista: 1, 2, 3, 4, 6 2, 6, 8; Cl Levante: 7; Cl Luna: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 BI, 27, 28, 30, 32, 34; Cl Parque: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 - de 9.00 a 9.30 horas y de 13.00 a 13.30 horas
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete