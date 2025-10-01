Cortes de luz en Madrid hoy: consulta las zonas y las calles afectadas del 1 de octubre

Cortes de luz en Madrid hoy: consulta las áreas afectadas del 1 de octubre

Algunos municipios de Madrid sufrirán a lo largo de este miércoles cortes de luz que les dejarán sin suministro durante algunas horas.

Como informa Iberdrola en su página web, se trata de cortes programados para mejorar la calidad del servicio y garantizar la seguridad de las instalaciones.

Los vecinos que van a sufrir estos cortes han sido ya notificados ya que la compañía suele hacerlo con al menos 24 horas de las actuaciones para reducir el impacto y las molestias que pueda ocasionar. A través de anuncios físicos en los portales o enviando una notificación electrónica a los clientes, Iberdrola suele indicar la fecha de inicio y de fin del corte. Estos son los cortes de suministros que están planificados este miércoles 1 de octubre en la Comunidad de Madrid:

Cortes de luz en Madrid para el 1 de octubre de 2025 Cobeña: Cl Conquistadores: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Cl Jarama: 3; Cn Madrid - 41 de 9:00 a 11:00 horas

La Cabrera: Cl Guindos: 1, 2, 3, 4; Cl Hornillo: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46; Cl Jara: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10; Cl Miralsoto: 15; Cl Naranjo: 1, 4, 6; Cl Navazuela: 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16; Cl Peral: 1, 2 PR, 2, 4, 7, 8, 14 1, 14, 16; Cl Pino: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21; Cl Recuenco: 4 - de 15:00 a 15:30 horas

La Cabrera: Cl Carlos Jimenez Diaz: 21 BI; Cl Cerezo: 1, 2, 4, 6, 7 BI, 7, 8, 9; Cl Colonia Hontanar: 5, 6, 7 A, 7; Cl Francisco Goya: 1, 4, 7, 9, 11, 18; Cl Fuente Rubio: 2, 4, 6, 8, 15 1, 15; Cl Geranio: 2; Cl Guindos: 8, 11, 12; Cl Hontanar: 3, 6 A, 11; Cl Hoyuela: 1 1, 1, 2, 4, 6, 8, 9; Cl Mata De La Zorrera: 1, 4, 7; Cl Mirasierra: 12, 14, 16, 18, 26, 28, 29; Cl Poesía: 43; Cl San Isidro: 36; Cl San Lucas: 8 BI, 8; Cl Subida Al Convento: 3, 5, 6, 8, 9 1, 10, 11 BI, 11, 22; Cl Villa: 1, 3, 4, 5 B, 5, 6, 7, 9; Tr Convento: 3, 19, 21, 25, 46, 48 1, 48, 50 - de 15:30 a 16:00 horas

Madrid: Cl Diplomáticos: 10, 12, 16, 18 A, 20, 24 PR B, 24 PR - de 8:00 a 9:30 horas

Móstoles: Cl Isaac Peral: 1, 5, 7 D - de 7:30 a 8:30 horas

Móstoles: Cl Isaac Peral: 2 1, 2, 3; Cl Las Palmas: 7 - de 8:30 a 9:30 horas

Móstoles: Cl Isaac Peral: 4, 6, 14; Cl Las Palmas: 5 - de 9:30 a 10:30 horas

Móstoles: Cl Isaac Peral: 12, 13; Cl Las Palmas: 6 - de 10:30 a 11:30 horas

Móstoles: Cl Empecinado: 20 de 11:30 a 12:30 horas

Móstoles: Cl Isaac Peral: 10, 11; Cl Las Palmas: 7 PR - de 12:00 a 13:00 horas

Móstoles: Cl Isaac Peral: 8, 9 - de 13:00 - 14:00 horas

Móstoles: Cl Isaac Peral: 7; Cl Las Palmas: 9 - de 14:00 a 15:00 horas

Pozuelo de Alarcón: Av Del Monte: 41; Cl Escorzoneras: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 25; Cl Estrellas: 5, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 - de 9:00 a 11:00 horas

San Sebastián de los Reyes: Av Camino Del Monte: 2 PC - de 10:00 a 12:00 horas

Villafranca del Castillo - Villanueva de la Cañada: Cl Castillo Alarcon: 25, 27, 29; Cl Castillo Bellver: 1, 3, 4, 5, 6, 8; Cl Castillo Guadalcázar: 2, 4, 6, 10 - de 10:00 a 12:00 horas

En los próximos días se seguirán produciendo cortes de luz programados que afectarán a puntos de localidades como Getafe, Madrid, Mataelpino, El Boalo, Miraflores de la Sierra, Navalcarnero o Pozuelo de Alarcón.

La eléctrica i-DE, del Grupo Iberdrola, subraya que estos horarios son orientativos y que, en caso de que los trabajos finalicen antes, la luz volverá de inmediato sin previo aviso. Asimismo, ante un corte programado se recomienda planificar las comidas ya que no se podrá contar con algunos electrodomésticos, intentar no abrir las puertas de aparatos como el frigorífico, estar prevenido si hay que sacar el coche del garaje o cargar la batería de móviles y ordenadores.