Controles en las cuatro zonas naturales de baño autorizado en la región

Las cuatro zonas naturales aptas para el baño en la Comunidad de Madrid –el Embalse de San Juan, la Playa del Alberche, Las Presillas y Los Villares– pasarán por 52 controles regionales este verano, supervisados por la Consejería de Sanidad, para mejorar la seguridad de la ciudadanía, informó el Gobierno autonómico.

La Comunidad insta a evitar el baño en los lugares no autorizados y reitera la importancia de mantener vigilados a los niños en estos puntos. En todos ellos, el periodo de uso se extiende hasta el próximo 15 de septiembre.

Esta labor de vigilancia la desarrollan técnicos de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental con el apoyo del Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Analizan el agua para descartar contaminación microbiológica y comprobar sus condiciones higiénicas y de calidad, de acuerdo con las directrices europeas.

El Ejecutivo autonómico recuerda que puede resultar peligroso acudir a zonas no permitidas o desconocidas por la posibilidad de que el río o embalse cuente con microorganismos nocivos para la salud. o bien por el riesgo de ahogamiento, golpes, cortes o quemaduras. También aconseja no zambullirse en enclaves con poca profundidad.