La Consejería de Sanidad no ha detectado «incumplimientos» en el Hospital de Torrejón, pero anuncia controles

La Consejería de Sanidad de Madrid ha subrayado este miércoles que no ha detectado hasta ahora «ningún incumplimiento» por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público. Eso sí, ha ... advertido de que «adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder».

La Consejería ha emitido un comunicado con esa advertencia, después de que el diario 'El País' haya publicado un audio de la intervención del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre. En ese audio se escucha esto en boca de Gallarte: «En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino». Además, insta a hacer ajustes para «alcanzar un Ebitda (beneficios) de cuatro o cinco millones».

Tras conocerse el audio, la oposición madrileña ha cargado contra el Gobierno de Ayuso. Tanto el PSOE como Más Madrid han anunciado que están estudiando acciones legales contra la Comunidad por las prácticas de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz que buscan «aumentar su beneficio económico».

Noticia Relacionada El Gobierno de Ayuso envía ayuda a Cataluña con agentes forestales para controlar la peste porcina Mariano Calleja Los agentes madrileños permanecerán al menos una semana y trabajarán en el Parque Natural de Collserola

La Consejería de Sanidad ha emitido un comunicado en el que destaca que «no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público».

«La Consejería dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada prestación de la asistencia. Se vienen manteniendo reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo», se afirma.

Además, a la vista de las informaciones publicadas, la Consejería informa de que ha adoptado con carácter urgente las siguientes decisiones: «Se ha personado en el hospital un equipo multidisciplinar de la Consejería para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos. »Se ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa«.

Tras los resultados de ambas medidas, la Consejería de Sanidad se ha comprometido a adoptar «todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder».

«En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud», advierte la Consejería que dirige Fátima Matute.

Después del Consejo de Gobierno de este miércoles, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, ha subrayado que la Comunidad pedirá «cuántas explicaciones sean necesarias». «La Consejería de Sanidad está siempre encima de todos y cada uno de los hospitales sea cual sea el tipo de gestión que tengan para conseguir una atención excelente de todos los ciudadanos, y lógicamente el Hospital de Torrejón no es una excepción», ha defendido.