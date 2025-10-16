La Consejería de Educación instalará aerotermia en 25 escuelas infantiles de Madrid

El calor en verano en los centros escolares es una queja recurrente de sindicatos de profesores y asociaciones de padres de alumnos. Para paliarlo, el consejo de Gobierno aprobó ayer la adjudicación de 900.000 euros para instalar equipos de climatización en 25 escuelas ... infantiles públicas de la región. De este modo, podrán estar frescas en verano y calientes en invierno.

La bronca llega cada mes de junio –y algunos años, en mayo– cuando comienzan a soportarse temperaturas por encima de los 30 grados en las aulas. Unas condiciones en las que a los alumnos les resulta difícil concentrarse en los contenidos de las clases. En algunos casos, los colegios, o las asociaciones de padres, han resuelto la eventualidad llevando ventiladores a las aulas.

La tecnología que se va a utilizar va a ser la de aerotermia: se instalarán sistemas de suelo radiante-refrescante que aseguren una temperatura adecuada en las aulas a lo largo de todo el curso escolar. Estas actuaciones se suman a otras 300 que, según recordaron los responsables educativos madrileños, se han realizado durante el pasado curso académico. En ellas se invirtieron 13,3 millones de euros.

Los trabajos para las actuaciones en estas 25 escuelas infantiles van a comenzar en las próximas semanas. Los equipos de aerotermia se instalarán una vez se formalicen los contratos, y tras el análisis de viabilidad técnica realizado para adaptar los actuales sistemas de calefacción con la nueva maquinaria.

Las 25 escuelas infantiles que contarán con esta mejora están en Alcorcón, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Rivas Vaciamadrid y Madrid capital.

Estos nuevos equipos se suman a los otros 20 que entraron en servicio el pasado curso escolar 2024-25 en otros centros educativos públicos para niños de hasta tres años.

Para aquellos centros donde no es posible instalar esta tecnología, se han adquirido unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, 200 de las cuales ya están instaladas en 85 Escuelas Infantiles.