Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

La Consejería de Educación instalará aerotermia en 25 escuelas infantiles de Madrid

Adjudicado el contrato, por 900.000 euros, para instalar equipos de climatización

Trece millones de euros y 300 actuaciones para paliar el calor en los colegios públicos madrileños

Hidratarse o el uso de abanicos son remedios utilizados para combatir el calor en algunos centros escolares
Hidratarse o el uso de abanicos son remedios utilizados para combatir el calor en algunos centros escolares isabel permuy
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El calor en verano en los centros escolares es una queja recurrente de sindicatos de profesores y asociaciones de padres de alumnos. Para paliarlo, el consejo de Gobierno aprobó ayer la adjudicación de 900.000 euros para instalar equipos de climatización en 25 escuelas ... infantiles públicas de la región. De este modo, podrán estar frescas en verano y calientes en invierno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app