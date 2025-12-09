Suscribete a
La consejera de Sanidad denunciará ante el presidente de Ribera el «inaceptable» audio del CEO

Matute se reúne este martes con el francés Emmanuel de Geuser para pedirle explicaciones e información sobre la gestión en Torrejón

«Tenemos una cosa bastante fea»: el aviso de Ribera Salud al Gobierno regional sobre la crisis en el Hospital de Torrejón

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, tiene por delante un martes intenso y decisivo para tratar de encauzar de forma definitiva la crisis en la gestión del Hospital público de Torrejón. A primera hora participará en un desayuno ... informativo organizado por Europa Press, en el que quiere dar todo tipo de explicaciones sobre la actuación de la Comunidad de Madrid en ese hospital, y por la tarde se reunirá, a partir de las cinco, con el francés Emmanuel de Geuser, presidente del grupo sanitario Ribera, que tiene la concesión de la gestión de ese centro.

