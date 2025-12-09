La consejera de Sanidad denunciará ante el presidente de Ribera el «inaceptable» audio del CEO

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, tiene por delante un martes intenso y decisivo para tratar de encauzar de forma definitiva la crisis en la gestión del Hospital público de Torrejón. A primera hora participará en un desayuno ... informativo organizado por Europa Press, en el que quiere dar todo tipo de explicaciones sobre la actuación de la Comunidad de Madrid en ese hospital, y por la tarde se reunirá, a partir de las cinco, con el francés Emmanuel de Geuser, presidente del grupo sanitario Ribera, que tiene la concesión de la gestión de ese centro.

En este encuentro con el mandamás de Ribera Salud, que se celebrará en la Consejería de Sanidad y al que acudirán también varios directos generales, Matute denunciará el contenido del audio del CEO del grupo, Pablo Gallart, en el que defiende «desandar» el camino sobre la reducción de las listas de espera y hacer ajustes en la atención de pacientes para mejorar la cuenta de resultados. La consejera volverá a condenar sin paliativos esas palabras ante el presidente de Ribera y le transmitirá que es «inaceptable» tanto lo oído como la situación vivida en los últimos días por ese mensaje. A partir de ahí, Matute pedirá explicaciones y aclaraciones a su interlocutor, le escuchará y tomará nota y a partir de ahí la Comunidad tomará las medidas correspondientes, según fuentes de la Consejería.

Es una semana en la que la izquierda y el Gobierno regional de Ayuso chocarán previsiblemente de forma estrepitosa y que tendrá su punto culminante el jueves en la sesión de control de la Asamblea. De momento, este lunes la consejera acudió a 'esRadio' para defender los datos positivos que, según subrayó, arroja la gestión del Hospital de Torrejón, sobre todo en las listas de espera. Los controles rutinarios anteriores ya indicaban ese buen balance, lo que le permitió reacción ante el audio de CEO con «estupor», pero también con «cierta tranquilidad», según confesó. Esos buenos datos se confirmaron en la auditoría de urgencia que se hizo desde el mismo miércoles pasado.

Matute criticó los «intereses deleznables» de la izquierda con el Hospital de Torrejón, y señaló que se ha dado a conocer un audio «que puede estar sacados de contexto», ya que habría que escuchar toda la conversación. Eso sí, ha insistido en su condena sin matices del fragmento conocido. El CEO publicó otro audio distinto en el que defiende la gestión sanitaria en Torrejón aunque no sea rentable.

«Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare», insistió la consejera. A partir de la reunión con el presidente francés, aseguró que no le «temblará ni una pestaña en hacer lo que haya que hacer». A partir de ahí, cargó contra la izquierda por su «interés» en tapar todos los escándalos« que rodean al Gobierno «entre la corrupción, los puteros, las sobrinas, los sobones y los hermanos». «Es que es todo un disparate y entonces intentan hacer un 'casus belli' de algo que es lo más preciado, que es la sanidad». Por eso, lamentó que la izquierda está intentando crear «desasosiego» entre la población »dando noticias falsas de material reutilizado y haciendo parecer que Madrid es Ruanda«.