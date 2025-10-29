Un conductor borracho provoca varios accidentes en una huida por la A-42 y la M-40 de Madrid

Guardias Civiles del Sector Norte de la Agrupación de Tráfico de Madrid, ayer por la mañana, detuvieron a un hombre que condujo temerariamente por las carreteras A-42 y M-40, dirección entrada a la capital, en plena hora punta.
Los hechos se produjeron ... ssobre las 6.40 horas, cuando el conductor de un turismo circuló de forma errática y agresiva, zigzagueando entre los usuarios de la vía, poniendo en grave peligro sus vidas, por la carretera A-42, a la altura del kilómetro 9 sentido decreciente.
Colisionó contra un vehículo, huyendo acto seguido del lugar del accidente con la misma conducción temeraria, empleando para ello también los arcenes, incorporándose posteriormente a la carretera M-40, donde provocó dos accidentes más.
El joven de 27 circulaba en sentido contrario por la avenida de los Poblados
Desde el kilómetro 9 de la carretera A-42, el conductor ebrio es seguido de cerca por un guardia civil fuera de servicio, que se dirigía a su lugar de trabajo en su motocicleta particular y contra el que intenta arremeter en varias ocasiones, el autor de los hechos, para conseguir su precipitación a la calzada.
