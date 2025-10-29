Suscribete a
ABC Premium

Un conductor borracho provoca varios accidentes en una huida por la A-42 y la M-40 de Madrid

Un guardia civil fuera de servicio y en su propia moto persiguió al sujeto y propició su detención

Persecución policial a un conductor borracho a 170 kilómetros por hora: acaba estampado en la A-3

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil
Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil ABC
C. H.

C. H.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Guardias Civiles del Sector Norte de la Agrupación de Tráfico de Madrid, ayer por la mañana, detuvieron a un hombre que condujo temerariamente por las carreteras A-42 y M-40, dirección entrada a la capital, en plena hora punta.

Los hechos se produjeron ... ssobre las 6.40 horas, cuando el conductor de un turismo circuló de forma errática y agresiva, zigzagueando entre los usuarios de la vía, poniendo en grave peligro sus vidas, por la carretera A-42, a la altura del kilómetro 9 sentido decreciente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app