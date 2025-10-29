Un conductor borracho provoca varios accidentes en una huida por la A-42 y la M-40 de Madrid

Guardias Civiles del Sector Norte de la Agrupación de Tráfico de Madrid, ayer por la mañana, detuvieron a un hombre que condujo temerariamente por las carreteras A-42 y M-40, dirección entrada a la capital, en plena hora punta.

Los hechos se produjeron ... ssobre las 6.40 horas, cuando el conductor de un turismo circuló de forma errática y agresiva, zigzagueando entre los usuarios de la vía, poniendo en grave peligro sus vidas, por la carretera A-42, a la altura del kilómetro 9 sentido decreciente.

Colisionó contra un vehículo, huyendo acto seguido del lugar del accidente con la misma conducción temeraria, empleando para ello también los arcenes, incorporándose posteriormente a la carretera M-40, donde provocó dos accidentes más. Noticia Relacionada Herido grave un conductor kamikaze, que triplicaba la tasa de alcoholemia, tras chocar contra un VTC en Carabanchel Amina Ould El joven de 27 circulaba en sentido contrario por la avenida de los Poblados Desde el kilómetro 9 de la carretera A-42, el conductor ebrio es seguido de cerca por un guardia civil fuera de servicio, que se dirigía a su lugar de trabajo en su motocicleta particular y contra el que intenta arremeter en varias ocasiones, el autor de los hechos, para conseguir su precipitación a la calzada. Gracias a esta intervención, pudo finalmente procederse a la detención del conductor como presunto autor de un supuesto delito de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión