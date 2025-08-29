Suscribete a
La condena de okupas, piqueta y olvido para un rincón de Carabanchel

Un palacete, un centro ocupacional y un campo de fútbol usurpado languidecen en la zona de Oporto. La Comunidad de Madrid derribará la antigua residencia Magerit, cerrada en 2011

Lavapiés, Tirso y Sol, el triángulo de los toxicómanos sin techo: «Llevo un espray de pimienta por si acaso»

El palacete abandonado de la calle del General Ricardos
El palacete abandonado de la calle del General Ricardos Belén diaz
Amina Ould

Amina Ould

En la calle del General Ricardos, a la altura de la estación de Metro de Oporto, existen tres construcciones que han sido dejadas a su suerte durante años. Un palacete en desuso, un antiguo centro ocupacional y el histórico campo de fútbol del Puerta Bonita ... conforman el triángulo de los enclaves abandonados en los que hoy crece la maleza, merodean roedores y habitan okupas, quedando desaprovechados miles de metros cuadrados. La Comunidad de Madrid derribará la que fuera residencia para personas con discapacidad Margerit, que cerró hace más de una década, y ya estudia distintos proyectos para ofrecer una nueva dotación pública a esta ubicación. Hasta que se encuentre una solución para el resto por parte de los propietarios, seguirán condenados al olvido.

