La condena de okupas, piqueta y olvido para un rincón de Carabanchel

En la calle del General Ricardos, a la altura de la estación de Metro de Oporto, existen tres construcciones que han sido dejadas a su suerte durante años. Un palacete en desuso, un antiguo centro ocupacional y el histórico campo de fútbol del Puerta Bonita ... conforman el triángulo de los enclaves abandonados en los que hoy crece la maleza, merodean roedores y habitan okupas, quedando desaprovechados miles de metros cuadrados. La Comunidad de Madrid derribará la que fuera residencia para personas con discapacidad Margerit, que cerró hace más de una década, y ya estudia distintos proyectos para ofrecer una nueva dotación pública a esta ubicación. Hasta que se encuentre una solución para el resto por parte de los propietarios, seguirán condenados al olvido.

Los vecinos de Carabanchel han presenciado estos días una imagen que no pensaban volver a ver. La puerta principal del antiguo centro ocupacional Magerit se ha abierto por primera vez desde 2011, cuando el Gobierno regional de Esperanza Aguirre lo clausuró por el mal estado de la estructura y el riesgo de derrumbe del edificio. Sin embargo, esta inminente reapertura no tiene nada que ver con una nueva vida; sino para asegurarse de no queden ratas y prevenir que el inmueble vuelva a transformarse de nuevo en un foco para roedores.

Operarios limpian el interior del antiguo centro ocupacional Magerit tras la plaga de ratas BELEN DÍAZ

A principios de agosto, los residentes de este barrio de la capital presentaron denuncias al Ayuntamiento de Madrid al percatarse de la presencia de estos animales en torno a esta construcción abandonada. «Avistada una rata de tamaño considerable por la acera de General Ricardos entrando en el antiguo Magerit», publicaba en redes sociales un perfil destinado a información para vecinos de la zona de Oporto. No fueron los únicos en alertar de esta plaga, que tenía su foco en el interior de este inmueble de más de 6.000 metros cuadrados.

Así, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid –su propietaria–, en coordinación con los servicios sanitarios del consistorio madrileño, ha procedido este mes de agosto a desratizar todo el edificio. Además, señalan fuentes del departamento, han iniciado otro contrato de obra menor para cerrar todos los huecos y arquetas por los que pudieran pasar estos animales y de limpieza del interior.

Eso sí, este inmueble «no tiene solución arquitectónica y está prevista su demolición». La Comunidad ya estudia distintos proyectos para que, una vez derribado, se pueda ofrecer una nueva dotación pública.

A poco más de 50 metros a pie, otro edificio abandonado amenaza también con poder ser escenario de otra plaga de roedores. Es el palacete de la Fundación Castresana –antes conocida como Fundación Goicoechea e Isusi–, que se encuentra en el número 159 de la calle del General Ricardos y forma parte de la Lista Roja de Hispania Nostra, una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español.

El conjunto, de más de 2.000 metros cuadrados de superficie, fue un hotel para la aristocracia construido a finales del siglo XIX. A mediados de los años 20, Isabel de Borbón reinaguró este inmueble como Asilo para los Inválidos del Trabajo Manual e Intelectual. Más adelante, la asistencia se limitó a mujeres mayores con discapacidad y, en la década de los 80, cerró sus puertas, detalla esta entidad sin ánimo de lucro en la ficha del palacete.

Sin embargo, desde su cierre, estas instalaciones –que cuentan con un nivel de 2 de protección estructural– han sido víctimas de okupación, lo que explica que todas las puertas y ventanas de la construcción estén completamente tapiadas.

Basura y vandalismo

La fachada de este palacete de Carabanchel ha sido víctima del vandalismo a lo largo de los años. En la parcela sin edificar se apilan latas de bebidas, bolsas de plástico y basura, además de malezas. Lo que antes era una tapia ahora es una valla de alambre forrada con una lona verde y sobre lo que era la entrada a este majestuoso edificio se pueden observar con dificultad algunas letras en las que se podía leer: «Fundación Goicoechea e Isusi. 1924». Además, remarcan desde Hispania Nostra, el interior está apuntalado y necesita revisiones técnicas periódicas, algo de lo que no goza. Este periódico se ha puesto en contacto con los propietarios de este inmueble, pero no ha recibido ninguna respuesta.

En 2019, durante el mandato de alcaldesa de Madrid Manuela Carmena (Ahora Madrid), se anunció la intención de comprar este enclave por 2,5 millones de euros. Sin embargo, el siguiente Gobierno municipal consideró que sería inviable económicamente, debido a lo costosa que podría suponer su rehabilitación. Hoy, su futuro continúa siendo incierto.

Lo mismo sucede con el antiguo campo que llegó a albergar los partidos de fútbol del Puerta Bonita durante más de 60 años. En el terreno donde la calle del General Ricardos coincide con la calle de la Oca ahora no se escuchan los pitidos, ni las celebraciones de goles, sino el trasiego de los camiones y furgonetas que entran y salen del interior de este descampado, que alberga chatarra y vehículos averiados.

El histórico campo de fútbol del Puerta Bonita, ahora okupado BELÉN DIAZ

Desde hace varios años, después de que el equipo local se mudara en 2007 al remodelado estadio Antiguo Canódromo de Carabanchel, varias familias han remodelado las instalaciones para construir sus «apartamentos» en los vestuarios, oficinas y el bar del Puerta Bonita, ya desaparecido. Tienen salón, cocina y habitaciones. «No son chabolas, como dicen algunos», apuntaron a este periódico en 2018.

Aunque los vecinos legales de este terreno abandonado hayan denunciado durante años esta situación, aún no hay solución para esta cuestión. «No tienen condiciones de salubridad ni servicios, las basuras se acumulan y eso genera problemas», señaló el portavoz de la asociación vecinal Casco Antiguo de Carabanchel Bajo, Emiliano López, tras la visita que hizo en enero junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y al comisario de la Policía Nacional de este distrito a la zona para trasladarle las inquietudes del barrio.

«Amenazas» de un fondo

En esta misma zona del distrito de Carabanchel se encuentra también uno de los centros sociales autogestionados y okupados con más historia de toda la Comunidad de Madrid, la EKO Carabanchel. Esta organización ha denunciando «la escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan y usan el espacio» por parte de un fondo de inversión y empresas de desokupación. Durante la mañana de ayer, varios jóvenes se sentaron frente a estas instalaciones para mostrar apoyo a esta organización antisistema.

Fachada de la EKO Carabanchel BELÉN DIAZ

Desde este centro , situado en el número 10 de la calle del Ánade, expresan también que esta situación forma parte «de una oleada de ataques a centros sociales okupados autogestionados en Madrid que pretende borrar del mapa cualquier forma de autoorganización desde abajo en la ciudad y liberar todo el espacio posible para la especulación».

El pasado mes de noviembre, agentes de la Policía Nacional desalojaron el Centro Social Okupado Atalaya, situado en el número 2 de la calle del Puerto del Milagro. Este edificio tenía alrededor de una década de historia y, hasta su desahucio, fue el más grande okupado en el distrito de Puente de Vallecas. Originariamente, era un instituto abandonado. Ahora será un solar donde construir viviendas.