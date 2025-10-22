Suscribete a
ABC Premium

Un concurso llevará a 20 jóvenes madrileños de 16 y 17 años con buenas notas de expedición a Egipto

Los que ganen una prueba con un trabajo sobre deporte, nutrición y salud física y mental podrán luego explorar las pirámides y el Valle de los Reyes

Madrid dará matrícula gratis para Formación Profesional superior a los mejores alumnos

Las pirámides de Egipto
Las pirámides de Egipto PABLO M. DÍEZ
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estudiantes sobresalientes de 16 y 17 años, que tengan imaginación y ganas de aventura, podrán participar en la primera Expedición Madrid Xplora, que saldrá el próximo mes de junio de 2026 hacia Egipto. No hace falta tener las mejores notas de la clase, pero ... sí haber aprobado todo, y presentar un trabajo sobre deporte, nutrición y salud física y mental capaz de destacar entre los demás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app