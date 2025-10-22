Un concurso llevará a 20 jóvenes madrileños de 16 y 17 años con buenas notas de expedición a Egipto

Estudiantes sobresalientes de 16 y 17 años, que tengan imaginación y ganas de aventura, podrán participar en la primera Expedición Madrid Xplora, que saldrá el próximo mes de junio de 2026 hacia Egipto. No hace falta tener las mejores notas de la clase, pero ... sí haber aprobado todo, y presentar un trabajo sobre deporte, nutrición y salud física y mental capaz de destacar entre los demás.

La iniciativa, que promueve el Gobierno regional, va a desarrollarse para que adolescentes de esas edades puedan viajar a un destino exótico y lleno de aventuras, como es Egipto. Los aspirantes tendrán que tener todas las asignaturas aprobadas, tanto de ESO como de Formación Profesional. Además, deberán tener el Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar su Proyecto Xp0lora, un trabajo relacionado con esos temas ya comentados.

Se admite cualquier formato para presentar el trabajo: escrito, musical, audiovisual o manual (como una maqueta). Madrid Xplora seleccionará a los candidatos entre las solicitudes que se presenten antes del 9 de enero de 2026.

Para apuntarse los jóvenes deberán rellenar un formulario, que encontrarán en la página web de Madrid Xplora. Las bases del concurso pueden consultarse aquí. El viaje consistirá en una visita a las pirámides de Giza y el templo de Karnak, al Valle de los Reyes y podrán remar en kayak por el río Nilo y acampar en el desierto.

Los 20 estudiantes seleccionados irán acompañados de un equipo de 12 profesionales, que les guiarán durante toda la expedición.