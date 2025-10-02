Conciertos gratis en Madrid por la Hispanidad desde el 5 de octubre: Gloria Estefan, Los Panchos o Bomba Estéreo, entre los grandes nombres

Cada principio de mes de octubre, Madrid se llena de color, música y tradiciones para celebrar el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, una fiesta que busca dar valor a la diversidad cultural que aportan los países de habla hispana.

Esta cita, ya consolidada en el calendario cultural de la capital, combina historia y arte en un ambiente festivo que se materializa en Hispanidad 2025. Este año tiene lugar desde el 3 al 12 de octubre y se repartirá, como cada edición, en múltiples escenarios de la Comunidad de Madrid, contando con Argentina como país invitado.

Durante diez días, más de 150 actividades invitarán a disfrutar de la riqueza cultural hispanoamericana a través de diferentes propuestas, siendo las más esperadas las de los conciertos gratuitos.

Como ya se ha informado desde la web y redes de la Comunidad de Madrid, algunos de los artistas que deleitarán al público durante Hispanidad 2025 son Gloria Estefan, Los Panchos, Bomba Estéreo, Henry Méndez o Rita Payés, entre muchos otros. A continuación te dejamos la programación de los conciertos gratuitos de la fiesta de la Hispanidad que durará más de una semana.

Conciertos gratis por Hispanidad 2025 en Madrid: fechas, horarios, artistas y ubicación

5 de octubre 12:00 — Gloria Estefan y amigos (Plaza de Colón)

9 de octubre 18.30 h — Chita (Plaza de España)

19.00 h — Aleesha (Plaza de España)

19.00 h — Nidia Góngora (Puerta del Sol)

19.00 h — Orquesta El Macabeo (Puente del Rey – Madrid Río)

19.00 h — Çantamarta (Plaza Mayor)

20.00 h — Orquesta del Plata (Puente del Rey – Madrid Río)

21.30 h — Henry Méndez (Puerta del Sol)

21.30 h — Los Estanques + El Canijo de Jerez (Plaza Mayor)

22.00 h — Bon Calso (Plaza de España)

10 de octubre 18.00 h — Maestro Espada (Plaza Mayor)

19.00 h — Muerdo (Plaza de España)

19.00 h— Miranda! (Puerta del Sol)

19.30 h — Rita Payés (Plaza Mayor)

20.00 h — Nacho Nacif (Puente del Rey – Madrid Río)

21.30 h — Dillom (Plaza of España)

21.30 h — Babasónicos (Puerta del Sol)

21.30 h — Niña Polaca (Puente del Rey – Madrid Río)

21.30 h — Silvana Estrada + Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Plaza Mayor)

11 de octubre 13.00 h — Gerardo Morán y Los más queridos (Puente del Rey – Madrid Río

18.50 h — OnOff (Puerta del Sol)

19.00 h — Bareto (Puente del Rey – Madrid Río)

19.00 h — La Ganga Calé (Plaza de España)

19.00 h — Orquesta Aragón (Plaza Mayor)

20.00 h — Kevin Johansen + Liniers + The Nada (Puerta del Sol)

21.30 h — Karina La Princesita (Puente del Rey – Madrid Río)

21.30 h — Alizzz (Plaza de España)

21.30 h — María José Llergo (Plaza Mayor)

12 de octubre 12.00 h — Orquesta de la Comunidad de Madrid (Plaza Mayor)

13.00 h — Mocedades y Los Panchos (Plaza Mayor)

18.00 h — Tiraya (Plaza de España)

18.00 h — Naíza (Puerta del Sol)

19.00 h — Fiesta «Los 40 Hispanidad Pop» (Puerta del Sol)

19.30 h — Bomba Estéreo (Plaza de España)

21.00 h — Corral de la Morería (Plaza Mayor)

A través de este enlace puedes acceder a la programación completa de Hispanidad 2025 con el resto de actividades como teatros, cine o espectáculos de danza, por ejemplo.

Cómo llegar a los conciertos gratis en Madrid por Hispanidad 2025

Como se puede observar en las diferentes listas sobre las actuaciones gratuitas que habrá en la capital durante los próximos días, la mayoría de estos conciertos serán por la zona centro de Madrid.

Es por ello que, la mejor manera de llegar hasta las diferentes ubicaciones es mediante el transporte público, ya sea en metro, autobús o Cercanías. Puedes consultar en Moovit.es cómo moverte por Madrid en transporte público dependiendo del lugar que vengas para que sea fácil llegar a cualquiera de los conciertos.