Concierto gratis de Amaia, Dellafuente y más artistas en la Puerta del Sol de Madrid: horario, cartel completo y qué celebra Apple hoy

El centro de Madrid vuelve a celebrar el arte de la música ofreciendo un concierto gratuito del que podrá disfrutar todo tipo de público en plena Puerta del Sol.

Esta vez, el motivo es 'El Encuentro', un acto organizado por Apple para celebrar su ... 40 aniversario en España que busca rendir homenaje a la creatividad española, en este caso, a través de artistas como Amaia o Dellafuente, entre otros.

En un Madrid que ya calienta motores para encender las luces de Navidad, se prevé que este evento gratuito congregue una gran afluencia de público en la Puerta del Sol, delante de la mítica gran tienda de Apple en pleno centro de la capital.

Te contamos todos los detalles que debes conocer para acudir a este gran concierto gratis que congrega a algunos de los artistas más destacados de nuestro país.

Horario y cartel completo del concierto gratis de Apple en la Puerta del Sol

El evento musical gratuito se celebra este 19 de noviembre, miércoles, en la Puerta del Sol de Madrid a las 20.00 de la tarde, tal y como ha indicado Little Spain, en colaboración con Apple, desde su cuenta de Instagram.

El cartel completo del concierto reúne a Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés quienes, según la citada fuente, «se unen por primera vez» en lo que supone «un homenaje a la cultura y la creatividad española», recordando que la entrada es libre.

Entre otras virtudes, todos estos artistas combinan tradición y modernidad en la música española, siendo apreciados por la crítica por su autenticidad y capacidad de innovación, de la que va a poder disfrutar todo aquel que quiera gracias a sus actuaciones gratuitas este jueves en Madrid.

Aunque no se ha confirmado la duración del concierto, desde la web del Ayuntamiento de Madrid se indica que el evento podría desarrollarse entre las 20.00 y las 21.00 horas frente a la Apple Store de Sol.

Qué celebra Apple este 19 de noviembre

Tal como adelantábamos, la poderosa compañía tecnológica celebra sus 40 años de presencia en España, desde que aterrizase oficialmente en nuestro país en 1985 con el uso de ordenadores en ámbitos académicos, según indican desde Omicrono.

La apertura de las primeras tiendas de Apple en España llegó decádas más tarde, concretamente en 2010. La pionera fue la Apple Store de La Maquinista en el gran centro comercial de Barcelona, el 4 de septiembre del citado año. Unos días más tarde abría la segunda tienda, esta vez en Madrid, en el centro comercial Xanadú, a la que le siguió la tercera Apple Store, también en la un centro comercial de la comunidad madrileña, en Parquesur, en 2011, se indica desde 'AppleSfera'

Desde entonces hasta nuestros días, se puede contar más de una decena de tiendas de Apple en nuestro país, repartidas por otras ciudades además de Barcelona y Madrid, como Valencia, Málaga o Valladolid.

Cortes de tráfico y afecciones de movilidad previstas

Desde la web del Ayuntamiento de Madrid se ha avisado de que se espera que el evento congrege a alrededor de 15.000 asistentes en la Puerta del Sol, siendo necesario el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad.

Con esto se advierte que podrá haber «en determinados momentos saturaciones del espacio público que tendrán inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada sobre todo en el entorno del lugar en el que se celebrará el evento». Sumado a ello, avisan de que habrá «reservada una zona con capacidad para 40 personas para que las personas con movilidad reducida y sus acompañantes puedan disfrutar del evento».

El consistorio recomienda utilizar el transporte público, evitar la circulación en vehículo privado en las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico y para desplazamientos de largo recorrido utilizar la M30 y M40. Además, recuerdan que está previsto el cierre de algunos accesos a la estación de Sol el 19 de noviembre en horario de 17 a 21.30 horas aproximadamente.

Así, apuntan que las vías peatonales de acceso son las calles: Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Carretas, Mayor, Arenal, Preciados, Carmen y Montera. Se podrán ver afectados los aparcamientos municipales de dichas zonas y calles aledañas.