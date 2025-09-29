La Comunidad recuperará los cines en los 151 municipios de Madrid en los que ya no hay salas

Aunque parezca mentira, hay 151 municipios de los 179 que componen la Comunidad de Madrid que no cuentan con ninguna sala de cine. Y algunos están entre las principales ciudades de la región. Para solucionar este problema y que todo el que quiera pueda ... acceder a las obras del séptimo arte, la Consejería de Cultura está buscando fórmulas hacerlas llegar a todo el mapa.

Que no haya cines en Madarcos (72 habitantes) o La Acebeda (67 vecinos) puede ser entendible. Pero que no quede ninguno en Móstoles, que supera los 214.000 residentes y es la segunda ciudad de la región (por encima de muchas capitales de provincia en población), resulta chocante.

Ir al cine no sólo mejora la cultura general, sino que, según algunos estudios psicológicos, tiene efectos terapéuticos y beneficios para la salud mental. Para los aficionados, es todo un placer del que muchos vecinos madrileños se ven privados, porque no cuentan con lugares públicos para ello. Desde el área autonómica del ramo, entienden que esta situación debe cambiar y por eso se han propuesto garantizar este servicio, pues supone «el acceso a la cultura», algo que deben tener «todos los madrileños, independientemente de donde vivan».

Esta iniciativa está dentro del programa Pueblos con Vida, que pretende dotar de servicios equivalentes a todos los madrileños, sean de donde sean. Un plan necesario en una comunidad de muy alta densidad de población (7 millones de habitantes en una sola provincia), pero donde conviven realidades tan diferentes como una gran capital, una corona metropolitana con macrociudades y pueblos de apenas un centenar de vecinos.

Para llevar adelante esta iniciativa, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, plantea en primer lugar llevar a cabo un estudio concreto a lo largo del año. Servirá para estudiar las fórmulas más adecuadas para llevarlo a cabo, dónde hacerlo y en qué condiciones. Lo que incluye qué días se desarrollaría, a qué precios, etcétera.

De Paco propone, como ejemplo posible, que se utilicen los teatros, que sí existen en muchos municipios, incluso cuando no tengan salas de cine. Móstoles, el ejemplo citado antes, cuenta con varias salas escénicas dedicadas a la actividad teatral, igual que tiene uno de los mejores museos de arte contemporáneo de la región, el CA2M.

Los días que no haya programación teatral, por ejemplo entre semana, podrían exhibirse las películas en estas mismas salas, convenientemente acondicionadas. De este modo, ni se interrumpiría la programación teatral ni se quedarían estos espacios sin usar durante muchos días cada mes. Habría más actividad cultural, una mayor oferta y una maximización del uso de los recursos.

Ciclo 'Escenas de verano'

Hasta la fecha, ya se están realizando acciones de este tipo, aunque ahora se quieran ampliar y generalizar en los casos en que sea posible. Por ejemplo, el ciclo 'Escenas de Verano' ya ha conseguido llevar el cine, durante su duración, en los meses estivales, a un total de 158 muncipios. En 2026, afirma De Paco, quieren que alcance a diez localidades más. Y, en 2027, alcanzar el total de la Comunidad de Madrid.

«La idea es que este tipo de iniciativas se consoliden», explica el consejero, aunque reconoce que no en todos los municipios podrá haber el mismo volumen de actividad.

La extensión de la oferta cinematográfica a todos los ayuntamientos madrileños fue uno de los anuncios que realizó la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate sobre el estado de la región. Y, junto con este, también lanzó otra iniciativa: las llamadas 'Historias con vida'. Es una iniciativa turística para promocionar los destinos rurales de la región a través de quienes mejor los conocen y valoran: las personas mayores.

Talleres para niños mientras los padres van al teatro En una misma tarde, los padres pueden estar asistiendo a una representación teatral mientras sus hijos pequeños participan en una actividad educativa. Los responsables de Cultura quieren poner en marcha a lo largo del próximo año un programa piloto en los Teatros del Canal para dar un servicio familiar con talleres infantiles mientras los padres asisten a un espectáculo en estas salas. Es una iniciativa que persigue, según explican, facilitar la conciliación y atraer de paso nuevos públicos. La idea, explica el consejero de Cultura, Mariano de Paco, se ha utilizado ya en otros países, con éxito. Por eso, quiere ahora exportarse a Madrid. Se trata de poner en marcha, a lo largo de la próxima temporada, unos talleres educativos relacionados con el mundo del teatro y la danza a los que los niños asistirían mientras que sus padres disfrutan de una función de teatro.

El consejero de Cultura precisó que se grabarán las experiencias de los mayores de los pueblos y estas se convertirán en parte de los recorridos, mientras que los vecinos más veteranos podrán convertirse en «guías turísticos cualificados, por el poso que tienen», y los mejores acompañantes para mostrar su localidad a quienes la visitan.

Es una manera de dar publicidad a los destinos rurales de la región y revitalizar el turismo local mediante la recuperación y puesta en valor de su patrimonio material e inmaterial. Y ahí es donde entran principalmente los más veteranos de los municipios. El proyecto comenzará, como piloto, en el área de Las Vegas y en la llamada Alcarria madrileña. Y desde ahí se extenderá a las demás.

A lo largo de los próximos meses, se desarrollará un calendario de actuaciones que incluye un proceso de identificación, localización y registro de los mayores de estas zonas, un encuentro con ellos y la creación de contenidos, explican en Cultura.

Se trabajará sobre cuatro temáticas: arquitectura y construcciones tradicionales; fiestas y tradiciones populares; oficios; y gastronomía. El resultado final será una serie de grabaciones que recogerán los recuerdos y vivencias de los participantes, accesibles para su escucha y visualización durante la visita a los distintos enclaves.