Suscribete a
ABC Premium

La Comunidad recuperará los cines en los 151 municipios de Madrid en los que ya no hay salas

Sólo 28 localidades de la región tienen ahora salas de proyección, por lo que se busca ampliar el acceso al séptimo arte reutilizando teatros de la región

Escenas de Verano ofrece un variado programa como colofón

Sala principal del extinto Palacio de la Prensa de Madrid
Sala principal del extinto Palacio de la Prensa de Madrid DANIEL G. LÓPEZ
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque parezca mentira, hay 151 municipios de los 179 que componen la Comunidad de Madrid que no cuentan con ninguna sala de cine. Y algunos están entre las principales ciudades de la región. Para solucionar este problema y que todo el que quiera pueda ... acceder a las obras del séptimo arte, la Consejería de Cultura está buscando fórmulas hacerlas llegar a todo el mapa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app