La Comunidad de Madrid aún tiene suelo para construir viviendas para una población como la de Sevilla

Madrid tiene un problema con la vivienda: no se construyen suficientes para cubrir la demanda y los precios se han disparado. Harían falta 175.000 nuevas viviendas para cubrir la demanda embalsada, y 10.000 millones de euros de inversión para desarrollar los suelos urbanos previstos, dicen los expertos. Pero suelo hay: parcelas para construir 260.000 viviendas, 115.000 de ellas en la ciudad de Madrid, lo que supone dar residencia a unas 770.000 personas, equivalente a una ciudad del tamaño de Zaragoza, Sevilla o Valencia.

Evolución del precio de la vivienda en CAM Precio medio dentro en €/m² 3.400 3.200 Precio medio en enero de 2024 de 3.247 €/m² 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2023 (Julio) Fuente: Idealista Precios del alquiler en la Comunidad de Madrid Precio medio dentro en €/m² 17 16 15 14 13 12 11 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Idealista Compraventa de viviendas CAM Acumulado de 12 meses Vivienda nueva Vivienda usada 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2023 Fuente: INE Evolución del precio de la vivienda en CAM Precio medio dentro en €/m² 3.400 3.200 Precio medio en enero de 2024 de 3.247 €/m² 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Julio) Fuente: Idealista Precios del alquiler en la Comunidad de Madrid Precio medio dentro en €/m² 17 16 15 14 13 12 11 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Idealista Compraventa de viviendas CAM Acumulado de 12 meses Vivienda nueva Vivienda usada 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: INE

Los promotores inmobiliarios han presentado estos días a representantes de las administraciones e inversores el proyecto Trinity, que intenta atraer capital a la actividad constructora basándose en tres aspectos: en Madrid existe demanda, la financiación de las entidades financieras, y se cuenta con la mayor bolsa de suelo de Europa.

¿Porqué es tan cara, entonces? Uno de los motivos es esa demanda embalsada e insatisfecha: la de unos 100.000 pisos que no se han comprado en los tres últimos años porque se ha pospuesto hasta que mejorase la situación. Ese desajuste entre oferta y demanda de vivienda y su relación con los precios es el principal factor de subida de los mismos, según el Banco de España. A eso se ha unido la subida de materiales de construcción y mano de obra y la escasez de suelo, lo que ha puesto en 2024 el precio medio de la vivienda en la Comunidad de Madrid en 3.247 euros por metro cuadrado.

Pero distintas decisiones políticas tomadas en los últimos años han puesto a disposición suelos para desarrollos urbanísticos importantes. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, los cifra en suelos en tramitación para 260.000 viviendas, 115.000 de las cuales estarían en la ciudad de Madrid. Para desarrollarlos, será necesaria una inversión de 10.000 millones de euros para 2027, calculan.

Pero si hacen falta 175.000 viviendas y se producen anualmente entre 15.000 y 17.000, serían necesarios más de diez años para alcanzarlo. Y para entonces, la demanda de nuevo habría superado a la oferta. Los últimos datos del INE indican que la población de Madrid ha crecido un 20 por ciento –1.162.081 habitantes– entre 2003 y 2023, y se calcula que mantendrá un crecimiento del 12,88 por ciento en los próximos 14 años, hasta alcanzar los 7,8 millones de habitantes, la mayor parte de ellos procedentes de movimientos migratorios, puesto que el crecimiento vegetativo será prácticamente plano según estos estudios.

Este incremento poblacional en la región hará necesario contar con viviendas para 573.738 hogares más. Eso marca una necesidad de 3,2 millones de viviendas en diciembre de 2037 y un ritmo de construcción de más de 40.000 viviendas al año, triplicando lo que ahora se hace. Muchas de estas tendrán que ser además de precios moderados, dado que existen en la actualidad, de nuevo según el INE, un millón de jóvenes de 24 a 35 años que aún teniendo trabajo, viven con sus padres.

Esfuerzo constructivo

La pregunta ahora es ¿puede el sector inmobiliario madrileño asumir ese esfuerzo constructivo, y pasar de 15.000 a 40.000 nuevas viviendas al año? Desde Asprima creen que sí. Según argumenta Jorge Ginés, director general de los promotores madrileños, «cada año entran 70.000 nuevos habitantes en Madrid, y la proyección es de un millón en los próximos 14 años; importamos gente, la gente viene a vivir aquí».

Para cubrir las necesidades de vivienda, lo primero que necesitan es suelo. Y eso, lo hay: Asprima ha puesto en marcha una herramienta, LandCam, que monitoriza el suelo para vivienda disponible en la región. «En la Comunidad tenemos aún suelos en desarrollo para 260.000 viviendas», recuerda. Suelos como los proyectos de Los Berrocales o Los Ahijones, que proceden de los años 90; Los Cerros, Valdecarros –«son 50.000 viviendas, es hacer la reparcelación de una ciudad completa, para 180.000 personas», como levantar una Pamplona, una Alcalá de Henares o un Leganés–, todos ellos en el centro de la Comunidad de Madrid. Pero también hay otros, como Los Carriles, Retamar de la Huerta, Cerro del Baile en San Sebastián, Alcorcón norte, Nuevo Brunete...

Una segunda incógnita se refiere a la financiación: ¿Hay dinero para triplicar la producción de vivienda? «Preguntamos a las entidades financieras y nos dijeron que sí tenían capacidad», explica Ginés. De las promociones que se construyen para venta, en torno al 70 por ciento se financia por esa vía, un porcentaje que baja al 50 por ciento en caso de las de alquiler.

Desde Asprima piden simplificar las tramitaciones y las normativas para agilizar los procesos

La tercera pata de este banco tiene que ver con la tramitación. Los promotores elevan sus quejas porque «la Ley de Suelo ha ido complicándose mucho» y se enfrentan, aseguran, a casos de hiperregulación. «Hay problemas normativos, el planeamiento es una locura, y sacar nuevos barrios es complicado», resume el director general de Asprima. Por eso, esperan la nueva Ley de Suelo que ha anunciado la Comunidad de Madrid, y aplauden cambios normativos en la capital como la introducción de las declaraciones responsables, o la digitalización en la gestión que ha conseguido agilizar los plazos: la tramitación de licencias ha pasado de 12 a 3 meses.

Otro frente abierto es el de la judicialización del urbanismo, que paraliza durante años las actuaciones. Confían en la anunciada ley estatal de Seguridad Jurídica, para que «quien no está dentro del ámbito, no pueda judicializarlo», y que no se paralicen las actuaciones mientras se ve la causa legal.

Sacar las urbanizaciones adelante «es casi un milagro; para la electrificación, necesitas tres validaciones diferentes para poder ponerla en marcha; y donde hay un problema de verdad es con el agua». Pero aunque las 175.000 viviendas necesarias lleguen a construirse, Jorge Ginés no cree que eso tenga un reflejo inmediato en los precios; en su opinión, «para destensar los precios, queda mucho tiempo».