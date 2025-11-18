Suscribete a
La Comunidad de Madrid primará las residencias con equipos de telemedicina y habitaciones con oxígeno y grúas de techo

En 2026 abrirá el primer centro del plan 40/40 en Las Rosas y se publicarán los pliegos de otros 19 en diferentes municipios, pese al rechazo del PSOE regional

El Gobierno de Ayuso denunciará a los jóvenes que se hagan pasar por menas: «Es un fraude de ley que pone en riesgo el sistema»

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el desayuno informativo de Europa Press
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el desayuno informativo de Europa Press EP
Mariano Calleja

Madrid

La Comunidad de Madrid avanza en el plan para la construcción de 40 nuevas residencias para personas mayores y 40 centros de atención diurna y primará en todos los proyectos aquellas propuestas que instalen equipos de exploración médica para telemedicina, de rehabilitación cognitiva y habitaciones ... con oxígeno y grúas de techo. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

