La Comunidad de Madrid activa un plan sénior para encontrar trabajo a desempleados de más de 45 años

El Gobierno regional pone en marcha un plan para echar una mano a los desempleados de más de 45 años en su búsqueda de empleo. Incluye medio centenar de actuaciones entre las que hay incentivos fiscales para empresas y emprendedores, o un tutor que acompañará a las personas paradas de más edad en su búsqueda activa de un nuevo empleo.

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, precisó que este plan de empleo senior está dotado con un presupuesto de 135 millones de euros. Y contempla la ampliación de la tarifa Cero para emprendedores veteranos, con una bonificación adicional de 480 euros para aquellos que cumplan los requisitos; así como el Plan Reactívate90 días, para su recualificación profesional en un tiempo récord.

Habrá además incentivos para las empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro que contraten a personas paradas en esta franja de edad. Estos incentivos llegarán hasta los 7.500 euros por contrato, con un máximo de 10 al año, priorizando a los de larga duración y residentes en municipios rurales.

Se ha pensado además en poner un tutor especializado que acompañe a estas personas en su proceso de búsqueda de empleo. Otras soluciones que se aportarán serán reforzar la colaboración público-privada para canalizar las ofertas de trabajo adecuadas a este rango de edad. Y se harán prospecciones activas entre las organizaciones empleadoras para captar vacantes disponibles para estos perfiles, incluyendo encuentros directos con empresas para conocer sus necesidades de contratación y poner en valor las competencias de las candidaturas sénior.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de ocupación en este colectivo está en Madrid casi seis puntos por encima de la media nacional. La estrategia de empleo senior, que ya adelantó la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el Debate sobre el estado de la región, tiene como objetivo que estas personas que han quedado sin empleo con más de 45 años, puedan reincorporarse al mercado laboral a la mayor brevedad.

«En Madrid la experiencia se respeta, valora e impulsa como motor de progreso», dijo la consejera, Rocío Albert. Por eso, se plantean estas fórmulas porque «queremos una sociedad que no descarte a nadie, y una región que demuestre con hechos que todas las edades son necesarias para construir el futuro».