La comedia y la improvisación se reinventan en el nuevo Teatro Sofía

«Algún día dirigiré este teatro». Sandra Reyes estuvo cerca, hace unos años, de quedarse con la gestión del local situado en la calle Gran Vía, número 70, que fue en su día Cine Pompeya, después auditorio para eventos en el Hotel Senator ... y últimamente un espacio dedicado a la 'stand up comedy', La chocita del loro. «Lo íbamos a gestionar mi amiga Silvina Epsteinz y yo, pero al final no tuvimos la oportunidad». Años después, ya fallecida su amiga, Sandra Reyes va a poder hacer realidad la promesa que le hizo a su amiga: junto a su marido, Carlos Ramos, son los responsables del nuevo Teatro Sofía -así llamado por ser el nombre de la hija de ambos, «a la que le hace muchísima ilusión»-, que el próximo viernes abrirá sus puertas.

Sandra Reyes y Carlos Ramos son los responsables de la comedia 'Corta el cable rojo' -catorce temporadas en el Pequeño Teatro Gran Vía, donde sigue en cartel tra más más de 2.000 funciones y donde lo han visto medio millón de espectadores- y tienen también experiencia en gestionar teatros. «Hace años que llevamos, junto a Toni Cano, el Teatro Muntaner de Barcelona», dice Reyes. Habrá, anuncia, muchas sinergias entre ambos espacios y muchos espectáculos se verán en las dos ciudades.

El teatro tiene capacidad para 220 espectadores. «No hemos tenido que hacer obras, estaba muy bien», dice Reyes, que apunta que sí ha habido una remodelación y redecoración para descubrir detalles que estaban escondidos y para adecuarlo a lo que quieren que sea este espacio: «Durante estos meses se han venido realizando trabajos en la sala tanto en lo técnico como en el interiorismo para mejorar la experiencia del público y convertir el espacio en un lugar amable y cercano». Su formato será ahora de club / cabaret con sillas y mesas y tendrá una oferta gastronómica en formato 'dinner-box' (una especie de catering individual, en la que los espectadores-comensales tendrán una caja con su cena), que irá cambiando según el tipo de espectáculo y la época del año. El teatro colaborará para ello con el restaurante Pulso by Eboca.

La comedia y la improvisación -el género en el que lleva trabajando Carlos Ramos desde hace tiempo- serán la columna vertebral del nuevo Teatro Sofía. «Durante el tiempo que ha sido 'La chocita del loro' -explica Sandra Reyes- se ha dedicado fundamentalmente a monólogos, al 'stand-up'; han pasado por aquí los mejores monologuistas de España, pero ahora queremos dedicarlo especialmente a la comedia teatral y a espectáculos de improvisación. Habrá también conciertos y 'stand-up', pero vamos a apostar por otro tipo de teatro».

'Clap' es el título de la primera producción del nuevo Teatro Sofía, y estará en cartel desde el sábado 15. Es una creación del propio Carlos Ramos, que lo define como «una fiesta de humor y música que empieza con las sugerencias del público y acaba con su aplauso». Es una «comedia musical improvisada» que estará en cartel los viernes y sábados hasta el 28 de febrero. «La singularidad de 'Clap' -dice Sandra Reyes- es que es musical, se improvisan canciones a partir de las propuestas del público, algo que es mucho más difícil y arriesgado».

Antes, habrá levantado el telón 'El Monólogo de los 80s y 90s ¡Ríe y Canta!', un espectáculo de la productora De Cunto que mezcla música, humor y nostalgia, y que abre el camino a una programación con quince espectáculos y nombres como Agustín Jiménez. Álex Salaberri, Mikel Bermejo, Álvaro Casares, David Puerto, Carolina Noriega, Raúl Massana, Ángel Rielo, Jorge Luengo, Rubén Faura, Marcos Arizmendi, Miguel Ángel Martín, Jorge Santos o Diego Arjona.