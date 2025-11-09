Suscribete a
La comedia y la improvisación se reinventan en el nuevo Teatro Sofía

El espacio que ocupaba hasta ahora 'La chocita del loro' cambia de nombre, de gestión y de orientación

Carlos Ramos y Sandra Reyes
Carlos Ramos y Sandra Reyes TEATRO SOFÍA
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

«Algún día dirigiré este teatro». Sandra Reyes estuvo cerca, hace unos años, de quedarse con la gestión del local situado en la calle Gran Vía, número 70, que fue en su día Cine Pompeya, después auditorio para eventos en el Hotel Senator ... y últimamente un espacio dedicado a la 'stand up comedy', La chocita del loro. «Lo íbamos a gestionar mi amiga Silvina Epsteinz y yo, pero al final no tuvimos la oportunidad». Años después, ya fallecida su amiga, Sandra Reyes va a poder hacer realidad la promesa que le hizo a su amiga: junto a su marido, Carlos Ramos, son los responsables del nuevo Teatro Sofía -así llamado por ser el nombre de la hija de ambos, «a la que le hace muchísima ilusión»-, que el próximo viernes abrirá sus puertas.

