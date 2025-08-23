Guadalupe, la patrona mexicana del color del mestizaje espiritual

Fundación Casa de México en España, en su misión de mostrar la riqueza cultural de México, presenta 'Guadalupe. La Virgen de México'. Se trata de un programa que se alargará hasta el 21 de septiembre y que incluye una exposición de arte ... popular, instalación fotográfica, talleres, conferencias, proyecciones de cine y visitas guiadas. El objetivo es ayudar a profundizar en el significado de la Virgen de Guadalupe, una figura que trasciende lo religioso para convertirse en emblema de identidad del pueblo mexicano.

La Virgen de Guadalupe es una figura central en la cultura mexicana que ha marcado la historia y el alma del país. La Guadalupe mexicana es una imagen de síntesis, pues en el pasado fue adecuada para permitir el proceso de transmisión entre las religiones precolombinas y el catolicismo. Ella reunía a la Guadalupe extremeña, a Tonantzin y a la imagen de la mujer Apocalíptica, que se enfrenta a la bestia.

Una de las cuestiones más determinantes en este proceso es el hecho que se trataba de un híbrido entre las creencias indígenas, las españolas y las criollas. Así, la Virgen de Guadalupe ha desempeñado un papel fundamental en la vida espiritual y cultural del pueblo mexicano a lo largo de los siglos, y su presencia ha permeado la identidad nacional y ha dejado una marca indeleble en el corazón de los ciudadanos.

La primera imagen que el visitante puede ver en la exposición es la instalación fotográfica 'Camino al Tepeyac' de la artista contemporánea Alinka Echeverría, donde se exhiben setenta fotografías de peregrinos en su andar al Tepeyac. En 'El Camino a Tepeyac' (2010), un cuerpo de obra presentado en más de cuarenta exposiciones internacionales, Alinka Echeverría examina cómo la peregrinación trasciende la devoción individual, evolucionando en una acción colectiva de fe y representación. Nacida en Ciudad de México, Echeverría es una artista y antropóloga visual que trabaja en múltiples medios y con tecnologías emergentes.

Además, el recorrido se nutre de una exposición de más de 39 representaciones de la Virgen de Guadalupe en diversas técnicas de arte popular, procedentes de diferentes regiones del país y una copia de la imagen original ubicada en la Basílica de la Ciudad de México. El arte popular mexicano permite ver la enorme riqueza de la cultura mexicana, resultado de una mezcla de distintas culturas y tradiciones: lo prehispánico y lo indígena, las tradiciones europeas y la religión católica y, por último, la influencia asiática debido a todos los productos que llegaban al puerto de Acapulco en la ruta comercial del Galeón de Manila o Nao de la China.

Los artesanos son imprescindibles para preservar la cultura mexicana. Sus creaciones permiten dar a conocer tradiciones, creencias e historia nacional propias de cada momento y lugar, pues el arte popular mexicano es un arte vivo. Cada uno de los artesanos ofrece piezas únicas, permitiendo así vertebrar la cultura del país de una forma heterogénea.

Algunas de las técnicas y materiales presentes son el barro esmaltado, el barro moldeado, barro negro, barro policromado, barro bruñido, talavera, madera tallada, popotillo, piedra volcánica, o arte plumario, entre otros. Se trata de una síntesis cultural que se funde en formas majestuosas, vivos colores y materias primas únicas, que son fruto de la multiplicidad de regiones y culturas en las que los artesanos consolidan su identidad, al tiempo que ofrecen al mundo la oportunidad deleitarse con la belleza de su obra.

La exposición incluye charlas para acercarse mas a toda esta riqueza cultural, y las próximas son 'Los orígenes del culto a la Virgen de Guadalupe de México', con Gisela von Wobeser el jueves 28 de agosto a las 19h), y 'La Virgen de Guadalupe de México: entre letras e imágenes', con Ricardo Colina y Margarita Fernández, el martes 2 de septiembre a la misma hora.