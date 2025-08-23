Suscribete a
Guadalupe, la patrona mexicana del color del mestizaje espiritual

Casa de México acoge la exposición 'Guadalupe. La virgen de México' hasta el 21 de septiembre

Una de las obras expuestas en la exposición de Casa de México
abc

Nacho Serrano

Fundación Casa de México en España, en su misión de mostrar la riqueza cultural de México, presenta 'Guadalupe. La Virgen de México'. Se trata de un programa que se alargará hasta el 21 de septiembre y que incluye una exposición de arte ... popular, instalación fotográfica, talleres, conferencias, proyecciones de cine y visitas guiadas. El objetivo es ayudar a profundizar en el significado de la Virgen de Guadalupe, una figura que trasciende lo religioso para convertirse en emblema de identidad del pueblo mexicano.

