Colón se rinde a 'Julia': la escultura de Plensa renueva por séptimo año

El Consistorio madrileño mantiene el contrato para que continúe la cabeza femenina que conquistó la capital en 2018 y acometerá mejoras entre abril y junio

La escultura Julia, en la plaza de Colón.
La escultura Julia, en la plaza de Colón.
Belén Sarriá

La plaza de Colón, el corazón de la capital que tantas veces ha servido de lugar de encuentro para los 'skaters' y los manifestantes, se rinde a 'Julia'. La gran escultura del artista Jaume Plensa se queda otro año más compartiendo espacio con la bandera ... nacional más grande del país por sus 50 metros de altura, el teatro Fernán Gómez y los Jardines del Descubrimiento, unos enormes bloques de piedra que narran la conquista de América. El Consistorio madrileño ha renovado el contrato para que la cabeza femenina de 12 metros, y elaborada a base de resina de poliéster y polvo de mármol blanco, permanezca en esta ubicación madrileña por octavo año consecutivo.

