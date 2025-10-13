Colón encara su transformación: en enero arrancará el concurso para su remodelación

El Ayuntamiento de Madrid se pondrá en enero a trabajar, junto con el Colegio de Arquitectos (COAM), en el concurso para la remodelación de Colón, ha concretado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, desde Valdebebas, donde ha hecho una visita de ... obra al nuevo centro cultural del barrio.

«Colón es una plaza que también necesita una reforma importante», ha descrito García Romero, que también se ha referido a las obras del eje Alcalá-Cibeles, que se han tenido que paralizar «de momento». «Quizás no era el momento», ha reconocido la titular del área.

García Romero ha señalado diciembre como el mes a partir del cual «va a mejorar la movilidad en Madrid considerablemente» porque «van a terminar las obras de la línea 6 de Metro en Delicias, también en Calle 30 van a terminar las ocupaciones diurnas, aunque podrá haber ocupación de algún carril solamente con carácter nocturno».

Esto se traduce en que van a ver cómo está funcionando la movilidad del centro a partir de diciembre y a partir de enero se podrá detallar cuándo comenzarán los trabajos en Alcalá. Paloma García Romero está convencida de que esas obras «terminarán en el plazo adecuado».