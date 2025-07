Collado Villalba se queda sin toros tras la denuncia del contrato

Los vecinos de Collado Villalba se vieron sorprendidos ayer por un comunicado del ayuntamiento que anunciaba la suspensión de los festejos taurinos durante las fiestas del pueblo. El consistorio tuvo que tomar esta decisión tras la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) que ... le obligaba a ello. Estaba previsto que estos eventos comenzaran ayer, con motivo de las fiestas patronales de Santiago Apóstol, y se prolongaran hasta el lunes, 28 de julio.

Según publica Europa Press, la resolución habría llegado después de que dos empresas presentaran recursos contra la adjudicación de contratos que se realizaron para organizar los festejos taurinos para las fiestas del municipio de este 2025. Tras conocerse la medida, los partidos que conforman el ayuntamiento emprendieron un cruce de acusaciones sobre cuándo y quién recibió la resolución administrativa.

El consistorio defiende que les llegó el pasado jueves a las 20.52 horas, pero no por medio del tribunal, sino de Andrés Villa, portavoz del PSOE, que ha acusado a la alcaldesa de llevar «al terreno político» la suspensión de estos festejos. Además, defiende, «es culpa de no haber abierto las múltiples notificaciones del TACP que han recibido en estos once días desde que se produjera la sentencia judicial». El portavoz socialista cree que el ayuntamiento ha suspendido los festejos taurinos «una vez realizado el pregón para evitarse el escarnio público por su ineptitud en la gestión de las fiestas», zanjó.

Sin embargo, para el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se trata de «un hecho sin precedentes en las historia de las fiestas» de Collado Villalba, indicó durante la mañana de ayer. Serrano no ha duda en señalar al portavoz del PSOE como culpable: «A lo largo de los años, todos los cargos públicos municipales, independientemente de su ideología, habían defendido nuestras tradiciones, que hoy se ven vulneradas por un miembro de la Corporación que no comparte ni defiende nuestra identidad, profundamente vinculada al mundo taurino», ha indicado en alusión al portavoz del PSOE, Andrés Villa.

La prueba definitiva es, según Serrano, que «la comunicación de esas denuncias» no viene «por parte de las empresas o de los particulares que hayan podido denunciar, si no directamente del Partido Socialista de Madrid». Sentenció Serrano recalcando el trabajo «honesto a los intereses espurios» de un Partido Socialista que «está a la deriva y que lo que busca es entorpecer el disfrute de los vecinos».

De todos modos, el Equipo de Gobierno no ha querido dar lugar a dudas, reiterando «su compromiso con la Fiesta Nacional», además de asegurar que evaluarán las opciones legales que se pueden emprender para recuperar estos actos una vez resuelto el procedimiento. Confirma la regidora que ante esta resolución cabe recurso de reposición, aunque teniendo en cuenta que las fiestas del municipio finalizan el 28 de julio parece complejo que los plazos se cumplan. Igualmente, ha indicado la alcaldesa que si se admiten las medidas cautelares, la intención del Ayuntamiento que los festejos taurinos se celebren «a la mayor brevedad posible» y «si no esperarán».