Otros 20 colegios se suman a impartir 1º y 2º de Secundaria

Otros 20 colegios públicos de la Comunidad de Madrid han formalizado ya su petición para sumarse a impartir primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a partir del curso 2026/2027. Se suman a los 49 que ya están impartiendo esos niveles desde ... el pasado mes de septiembre.

Cuando se anunció esta posibilidad desde el Gobierno regional, cerca de 300 centros solicitaron información durante el curso pasado. Al final, fueron 52 colegios los que obtuvieron autorización para incorporar la ESO a su oferta educativa, y de ellos 49 ya lo imparten desde septiembre. En la región hay 812 colegios de Infantil y Primaria.

Desde la Consejería de Educación se subraya que la veintena de colegios públicos que han formalizado ahora su petición están repartidos por todas las Direcciones de Área territorial. Los solicitantes tendrán que recabar el apoyo de sus consejos escolares y deberán tener unas instalaciones que solo requieran adaptaciones o pequeñas obras para acoger a los alumnos.

En el Gobierno regional destacaron el buen funcionamiento de las primeras semanas de clase en los colegios públicos que han empezado a impartir el primer curso de la ESO. Esta iniciativa, que es pionera en España, permite a los alumnos que terminen sexto de Primaria cursar primero y segundo de la nueva etapa en su propio colegio y junto a sus compañeros, antes de dar el salto al instituto en tercero.

Mientras, el Consejo de Gobierno que preside Ayuso está ultimando el decreto sobre la jornada partida, que será aprobado previsiblemente «muy pronto». El miércoles pasado, el Ejecutivo regional envió el texto a la Comisión Jurídica Asesora, que podrá hacer las observaciones que considere.

En el decreto se dará mayor peso a las familias a la hora de tomar la decisión y representarán un tercio del Consejo Escolar. Desde la Comunidad subrayan que se respetará la decisión de los colegios que tienen jornada continuada y quieran seguir con ella. Eso sí, los nuevos colegios abrirán sus puertas ya con jornada partida.