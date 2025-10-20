Suscribete a
ABC Premium

Otros 20 colegios se suman a impartir 1º y 2º de Secundaria

Los solicitantes tendrán que recabar el apoyo de sus consejos escolares y deberán tener unas instalaciones que solo requieran adaptaciones o pequeñas obras para acoger a los alumnos

Llega a Madrid el curso en que los alumnos de ESO se quedarán en el colegio

Unos alumnos asisten a su primer día de clase, en el curso 2023/2024
Unos alumnos asisten a su primer día de clase, en el curso 2023/2024 EFE
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Otros 20 colegios públicos de la Comunidad de Madrid han formalizado ya su petición para sumarse a impartir primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a partir del curso 2026/2027. Se suman a los 49 que ya están impartiendo esos niveles desde ... el pasado mes de septiembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app