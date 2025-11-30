Colas, avalancha de reclamaciones y falsos cobradores de la nueva tasa de basuras

A diez minutos de que abran las puertas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en el horario extraordinario que han habilitado para atender cuestiones sobre la tasa de basuras, una docena de personas ya hacían cola con una carpeta bajo el brazo. Acuden a ... estas instalaciones municipales para pagar el importe y aprovechan, tal y como vienen advertidos, para presentar una reclamación en el caso de no estar conformes. Hay descontento entre los presentes, que comentan entre ellos la norma. Es el reflejo del malestar general tanto de otras localidades de la región como del resto del país ante esta imposición del Gobierno central, que muchos de ellos consideran caótica.

«No estamos de acuerdo en cómo se ha planteado la tasa», critican los torrejoneros, entre los que se encuentra Judit. El Gobierno municipal, del Partido Popular, estableció una cuantía fija a las viviendas por importe de 117 euros, 180 euros y 250 euros, en función de su superficie y valor catastral. Esto, reclaman, «no representa» lo que ellos consideran que es su consumo y por ello dejarán constancia de su desacuerdo en un formulario; pero insisten en ser conscientes de que no se trata de una imposición de este consistorio, sino «una norma que obliga desde más arriba».

El Ayuntamiento de Torrejón sabe, al igual que otros que han incluido modificaciones en la tasa para el próximo año, que los importes son «superiores a lo deseable» y que han «generado un desembolso significativo para familias, comercios y pequeñas empresas, que ya enfrentan una situación económica adversa». Por ello, implantará rebajas para el próximo año y estudiará una modificación del modelo que el año que viene contará el número de empadronados en cada vivienda.

Fuentes municipales del consistorio mostoleño, también gobernado por el Partido Popular, critican la obligación de aplicar esta normativa, que proviene de una «ley injusta, que convierte a los ayuntamientos en meros recaudadores del Gobierno de España». El alcalde de este municipio, Manuel Bautista, denuncia «la imposición de los ayuntamientos de la 'tasa Sánchez' supone un atropello sin precedentes a la autonomía de las administraciones locales».

En Getafe, ciudad gobernada por la socialista Sara Hernández, por el contrario, aseguran que «no hay ningún problema con la tasa de residuos»: «Es una obligación europea que también tienen que cumplir todos los municipios de España», señalan fuentes municipales a este periódico. Sin embargo, la realidad es que las quejas también se cuentan por miles. El PP de Getafe ha impulsado una recogida de firmas contra la tasa, en la que hasta el momento han participado 7.000 vecinos. Además, han puesto a disposición de los ciudadanos de este municipio un modelo de recurso para reclamar ante este consistorio «la injusta tasa de basuras impuesta por Pedro Sánchez y Sara Hernández».

En otro feudo socialista, Alcorcón, defienden que han apostado por una normativa «progresiva y justa», en el que el 85% de las viviendas pagará menos de 115 euros anuales. Para convencer a sus contribuyentes de la equidad de su tasa, han impulsado una campaña para informar sobre qué es, por qué y cómo se abona. También se reunirán con el tejido comercial, crítico con este impuesto, para hacer un cambio de planteamiento. Pese a sus esfuerzos por convencer del equilibrio del tributo, hasta el momento, este ayuntamiento ha recibido 600 correos electrónicos de dudas, ya se han registrado 120 recursos administrativos y atienden a una media de 70 personas diarias en ventanilla.

Campo de batalla política

A día de hoy Leganés, es el único municipio que, pese a la obligatoriedad, se ha plantado. El consistorio que encabeza Miguel Ángel Recuenco (PP) no pretende aplicar la tasa de basuras.

Precisamente por la disparidad en los modelos, la tasa de basuras se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre la izquierda y la derecha. El Ayuntamiento de Madrid sirve de ejemplo en la carrera por ondear esta bandera política. El gobierno popular denuncia que el tributo es nacional e impuesto por el Gobierno de Sánchez; Vox critica el modelo escogido por el PP y asegura que podría haberse rebelado; y Más Madrid y el PSOE han elaborado y difundido sus propios modelos de recursos administrativos, pese a ser un gravamen aprobado en un Consejo de Ministros del que forman parte sus siglas.

Colas en Torrejón de Ardoz para reclamar contra la tasa de basuras JOSÉ RAMÓN LADRA+

Desde el Área de Economía y Hacienda de la capital subrayan que es un cobro con el que no están conformes y que, por tanto, el PP se compromete a eliminar si llega a la Moncloa. Hasta entonces, defienden su modelo de cálculo. Y recuerdan que, además, han «retrasado hasta el último momento» la aprobación del impuesto para dotarlo de «mayor seguridad jurídica». No obstante, vaticinan que este gravamen «va ir acompañado de una gran litigiosidad».

Aún así, el número de reclamaciones aún lo ignoran y no lo podrán dar a conocer hasta final de año, cuando finalice el plazo del pago anual. Vox tampoco maneja, por ahora, datos sobre el número de quejas. Por su parte, según Más Madrid, más de 10.500 personas se han interesado por su formulario para recurrir la tasa que han facilitado a los ciudadanos en su página web, aunque desconocen cuántos lo han trasladado a las vías oficiales.

Más allá de las reclamaciones administrativas facilitadas por la oposición a los contribuyentes, el grupo municipal que lidera Javier Ortega Smith ha dado un paso más allá y han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el cálculo del equipo de José Luis Martínez-Almeida. E incluso solicitaron medidas cautelares el pasado septiembre, cuando empezaron a recibirse los primeros recibos correspondientes a 2025. Una medida similar ha tomado Vox en Pozuelo de Alarcón, donde gobierna Paloma Tejero (PP). Pero con un matiz: no han recurrido la tasa vigente, sino la de 2026. En las nuevas ordenanzas fiscales se incluyen rebajas y bonificaciones que suponen un ahorro para los vecinos con respecto al año anterior.

Estafadores a domicilio

Dentro de todo este caos que se palma en los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid ante la nueva tasa que pretende incentivar el reciclaje, hay quien se aprovecha para lucrarse de forma ilegítima. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz está vigilante después de que vecinos de este municipio denunciaran haber sido estafados por parte de cobradores falsos.

Según ha podido saber este periódico, unos individuos se han desplazado a viviendas del centro de la localidad –donde reside mucha población mayor– haciéndose pasar por funcionarios del consistorio e indicándoles que habían acudido a recaudar el importe de la tasa de basuras. La Policía Local ha establecido un dispositivo para controlar esta situación y la Policía Nacional busca ahora a los implicados.

Algunos hablan de cientos; otros lo hacen de millares; aunque la mayoría de fuentes consultadas por este periódico optan por la prudencia y asumen que es «imposible cuantificar» el número de reclamaciones vecinales a cuenta de la nueva tasa de basuras. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cuenta, hasta la fecha, con «un millar de consultas sobre la tasa de basuras, repartidas a lo largo de toda la geografía española»; eso sí, muchas de estas corresponden a residentes en el municipio de Madrid, apuntan a ABC.

La plataforma que ofrece asesoramiento a todos los consumidores del país ha lidiado con una avalancha de solicitudes de ayuda que han resuelto proporcionando a los usuarios un modelo base de reclamación. También lo ha hecho Facua. En su caso, no dan abasto con las quejas de la tasa de residuos en municipios de «todos los colores políticos» y han facilitado en su web una docena de formularios para completar, en función del territorio en que se reclame.

Según un portavoz de Facua, el problema surge de los modelos asimétricos que están aplicando los territorios. El caso «más grave» es el de aquellos que «imponen una cifra» sin contar con la situación familiar o los recursos económicos.

También hay otros modelos que penalizan en función de la dimensión de la vivienda. «Parte de un error», avisan en el organismo, «puede ser que viva una sola persona en una casa grande y en una pequeña viven más y contaminan más».

De ahí que aboguen, primero, por un protocolo común impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a todos los ayuntamientos y, segundo, porque los gobiernos también asuman un esfuerzo. Por ejemplo, que pongan más contenedores o que monitoricen la actividad de reciclado del vecino. Es decir, «objetivar el criterio».