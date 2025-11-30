Suscribete a
ABC Premium

Colas, avalancha de reclamaciones y falsos cobradores de la nueva tasa de basuras

Vecinos presentan millares de recursos contra el cobro impuesto por Sánchez en ayuntamientos de todos los colores

En medio del caos, delincuentes tratan de estafar a contribuyentes mayores yendo casa por casa

Madrid introducirá para el cálculo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda

Protesta por la tasa de basuras en Madrid
Protesta por la tasa de basuras en Madrid TANIA SIEIRA

Belén Sarriá y Amina Ould

Madrid

A diez minutos de que abran las puertas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en el horario extraordinario que han habilitado para atender cuestiones sobre la tasa de basuras, una docena de personas ya hacían cola con una carpeta bajo el brazo. Acuden a ... estas instalaciones municipales para pagar el importe y aprovechan, tal y como vienen advertidos, para presentar una reclamación en el caso de no estar conformes. Hay descontento entre los presentes, que comentan entre ellos la norma. Es el reflejo del malestar general tanto de otras localidades de la región como del resto del país ante esta imposición del Gobierno central, que muchos de ellos consideran caótica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app