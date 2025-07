Chudahye Chagis: «Nuestra música sana, consuela y purifica el alma»

No todo es K-Pop en Corea del Sur, y para demostrarlo, el Centro Cultural Coreano en España, en colaboración con KOFICE (Fundación de Corea para el Intercambio Cultural Internacional) presenta K-Live, un ciclo de conciertos que se celebrará este fin de semana ( ... 25 y 26 de julio) en La Sala del Movistar Arena. Las entradas son gratuitas, con reserva previa obligatoria a través de la página web de La Sala (hay que pagar una fianza de 3 euros que se devuelve al finalizar el espectáculo).

El viernes actúa W24, conocida por su estilo pop-rock melódico y su implicación en la composición y producción de sus temas; y el sábado será el turno de Sunwoojunga, reconocida cantautora y productora considerada una figura clave del panorama indie y pop coreano. Pero los dos días también tocarán Chudahye Chagis, una interesantísima banda que fusiona el canto chamánico tradicional coreano (muga) con funk psicodélico, y que llega a la capital tras maravillar al público del festival La Mar de Músicas.

¿Cómo os sentís visitando España?

Tuve la oportunidad de visitar España como miembro de la banda SsingSsing para una actuación en el año 2016. Me emociona mucho volver después de tanto tiempo; es un verdadero placer regresar. En aquel entonces también era verano, y recuerdo muy bien el clima caluroso y seco, así como lo mucho que me impresionó un espectáculo de flamenco. Estoy feliz de poder volver a sentir la energía vibrante de España, su música y la calidez de su gente.

¿Cómo animaríais al público español a no perderse vuestros conciertos?

Nuestra música, especialmente el muga (cantos chamánicos coreanos), contiene una profunda espiritualidad. Combinado con el estilo funky propio de Chudahye Chagis, el resultado es una energía única que une tradición y modernidad. Queremos transmitir el mensaje de consuelo y armonía inherente a los rituales gut coreanos a través de nuestra música, y esperamos que ese mensaje también resuene profundamente entre los amantes de la música en España.

¿Cómo se moldeó vuestra propuesta musical?

Estudié minyo (canto tradicional coreano) y teatro tradicional coreano. He trabajado en proyectos de música creativa colaborando con varios artistas en Corea. Luego, con la banda SsingSsing, hicimos giras internacionales y conocimos a un público muy diverso, una experiencia que ha sido fundamental en mi trayectoria. Actualmente me dedico plenamente a Chudahye Chagis y espero seguir presentando música que combine la energía de la tradición coreana con una sensibilidad contemporánea, tanto en Corea como en escenarios internacionales.

¿De qué hablan vuestras canciones?

Como mencioné antes, el mensaje principal del gut es compartir buenas energías y alejar las malas. Tiene como propósito sanar, consolar y purificar el alma de las personas. La música de Chudahye Chagis sigue ese mismo espíritu esencial. Nuestras letras abordan temas como el consuelo, la liberación, la sanación y la esperanza en la vida. Ese es el mensaje común que buscamos transmitir a través de nuestra música.

¿El K-Pop se lo come todo en Corea del Sur? ¿Hay más grupos como el vuestro?

Creo que la música de Chudahye Chagis cruza varias fronteras: la escena mainstream, indie, y la música tradicional coreana. A veces nos situamos en esos límites, y en otras ocasiones los derribamos. Sin embargo, dentro de la escena musical coreana, que tiende a inclinarse hacia lo comercial, a veces nos sentimos como forasteros. Aun así, creemos firmemente en lo que hacemos y seguimos expresándonos a nuestra manera.

¿Cuáles son vuestros artistas favoritos de psicodelia?

Me gusta mucho la cantante noruega Aurora. Aunque no encaje exactamente en el género psicodélico, su música tiene una atmósfera onírica y misteriosa que me impacta profundamente.

¿Actuáis en festivales psicodélicos de Europa y América?

Nuestra música tiene elementos psicodélicos, y mezcla también rock, reggae, hip-hop, dancehall y una dimensión espiritual. Es una música alternativa que no se puede encasillar en un solo género, por lo que no nos consideramos parte exclusiva de la escena psicodélica. Hasta ahora no hemos tenido colaboraciones directas dentro de ese circuito. Publicamos nuestro primer álbum en 2020, justo cuando comenzó la pandemia del COVID-19, lo que limitó mucho nuestras actividades en el extranjero. Después de nuestra gira en España, tenemos programado un concierto en Singapur y estamos planificando algunas giras internacionales para el próximo año. Esperamos compartir nuestra música con públicos aún más diversos en el futuro

¿Cómo suele reaccionar el público occidental a vuestra música?

Esta gira es nuestra primera fuera de Corea, así que cuando hablamos del concierto en La Mar de Músicas, fue realmente especial. Aunque los asientos estaban preparados para el público, casi la mitad de las personas se acercó al escenario para disfrutar del concierto de pie. A pesar del calor y de que fueron 75 minutos bastante intensos, muchas personas bailaron y respondieron con entusiasmo, incluso sin entender el idioma de nuestras canciones. Fue un momento muy conmovedor, en el que sentimos que la música realmente puede superar las barreras culturales y lingüísticas.

¿Qué papel juega el chamanismo en vuestra vida real?

En cuanto a la influencia del chamanismo en la vida de la banda, no abordamos esta música desde una perspectiva religiosa. No es que el chamanismo nos influya directamente, sino que nos interesan sus símbolos artísticos, su dimensión performativa, y la forma en que el cuerpo del chamán se expresa a través de la energía musical. En resumen, nuestra música se basa más en una interpretación artística y creativa que en creencias religiosas.