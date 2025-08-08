Cerrado esta noche el tráfico de la M-40 en Vallecas por la instalación de una pasarela peatonal
La autovía quedará cortada desde las 23 horas de hoy viernes hasta las 21 de mañana sábado
Una nueva pasarela peatonal y ciclista unirá los distritos de Puente y Villa de Vallecas
La M-40, a su paso por Puente de Vallecas, aísla al barrio de Palomeras Sureste. Para solucionar la situación, este fin de semana el Ayuntamiento de Madrid va a instalar una pasarela metálica de más de 100 metros de longitud. Con esta infraestructura, los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas quedarán conectados, puesto que permite el paso a pie o en bicicleta.
No obstante, estas obras obligarán a cortar un tramo de la M-40 desde las 23.00 de este viernes hasta las 21.00 de mañana sábado. El recorrido afectado es el que comprende desde el cruce de la misma M-40 con la M-31 (a la altura del camino del Pozo del Tío Raimundo) hasta la A-3. Además, este puente permite también la unión con el Anillo Verde Ciclista.
Como alternativa por estos inconvenientes, la Dirección General de Tráfico ha notificado que se habilitarán desvíos en ambos sentidos de la circulación, utilizando las vías de alta capacidad A-3, M-31 y M-45. Estos trabajos forman parte del plan de obras que está ejecutando ya el Ayuntamiento de Madrid en el Campus Sur.
En este plan también se incluye la consolidación del Área DEMO 360 Vallecas, proyecto que busca dar continuidad a la estrategia ya activada en Madrid Nuevo Norte y convertir esa zona en un tramo de ciudad de cero emisiones. Es decir, como en este caso, construir infraestructuras de movilidad sostenible que mejoren las comunicaciones y habiliten más espacios para peatones y ciclistas.
