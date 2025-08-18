Los centros públicos de FP en Madrid tienen aún 12.000 plazas libres para matricularse en septiembre

La Formación Profesional se ha convertido en el nivel educativo favorito para muchos estudiantes, que ven en él una buena fórmula para encontrar una salida hacia el mercado laboral. Por eso, cada año se repiten los problemas para conseguir plaza, sobre todo en algunas especialidades. No obstante, desde el Gobierno regional defienden que siguen quedando plazas libres: concretamente, hay 12.000 ahora, en las que podrán matricularse a comienzos de septiembre.

Las plazas vacantes en FP son públicas -en centros sostenidos con fondos públicos-. Tras completarse las dos primeras fases del proceso de admisión, explican en la Consejería de Educación, aún quedan 1.400 puestos en Grado, cerca de 4.400 en el Medio y más de 6.000 del Superior

Las plazas se podrán solicitar en los propios centros educativos durante los primeros días del próximo mes de septiembre. De ellas, hay 1.400 plazas disponibles en la primera etapa de este nivel educativo, 4.400 en el Grado Medio y más de 6.000 del Superior.

Estas plazas, en centros sostenidos con fondos públicos se publicarán a finales de este mes para los alumnos que quieran matricularse en la última fase del proceso de admisión, que se llevará a cabo en los primeros días del mes de septiembre en los propios centros educativos.

De cara al próximo curso, el Gobierno regional ha incrementado la oferta formativa estas enseñanzas con 140 nuevos grupos, lo que supone la creación de más de 3.700 plazas públicas. En el año académico que empezará en septiembre, la FP culminará la adaptación al nuevo sistema, que integra la formación profesional para el empleo con la del proceso educativo e incrementa las horas de prácticas que realizarán los estudiantes en las empresas.

Según el consejero de Educación, Emilio Viciana, el Ejecutivo madrileño ha apostado por la FP porque cree que «posee mejores perspectivas de cualificación e inserción laboral, acordes a la demanda de profesionales cualificados en los distintos sectores productivos».