El centro municipal, a más de la mitad de ocupación tras expulsar AENA a los indigentes

El recurso especial acoge ya a 81 mendigos en sus 150 plazas de emergencia

El cerrojazo de AENA echa a perder el trabajo social con los indigentes en el aeropuerto de Barajas

Uno de los sintecho que pernoctaban en la Terminal 4 de Barajas
Uno de los sintecho que pernoctaban en la Terminal 4 de Barajas tania sieira

Ricard López

El centro Pinar de San José, habilitado por un contrato de urgencia de tres meses por el Ayuntamiento de Madrid después de que AENA expulsara a los indigentes que dormían en la Terminal 4, acoge a 81 personas. Son los datos actualizados que aporta el ... consistorio, que firmó el convenio hasta octubre, para que los sintecho que echó el gestor aeroportuario estatal tuvieran una opción de donde vivir. «La decisión unilateral de AENA de expulsar el pasado mes de julio a estas personas del aeropuerto interrumpió la intervención social que los equipos de calle llevaban meses realizando en Barajas», expresan a ABC fuentes del Área de Políticas Sociales. Técnicos de esta área han pasado el verano recorriendo las calles de Madrid para dar con estas personas y ofrecerles cobijo en el centro de Pinar de San José.

