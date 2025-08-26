El centro municipal, a más de la mitad de ocupación tras expulsar AENA a los indigentes

El centro Pinar de San José, habilitado por un contrato de urgencia de tres meses por el Ayuntamiento de Madrid después de que AENA expulsara a los indigentes que dormían en la Terminal 4, acoge a 81 personas. Son los datos actualizados que aporta el ... consistorio, que firmó el convenio hasta octubre, para que los sintecho que echó el gestor aeroportuario estatal tuvieran una opción de donde vivir. «La decisión unilateral de AENA de expulsar el pasado mes de julio a estas personas del aeropuerto interrumpió la intervención social que los equipos de calle llevaban meses realizando en Barajas», expresan a ABC fuentes del Área de Políticas Sociales. Técnicos de esta área han pasado el verano recorriendo las calles de Madrid para dar con estas personas y ofrecerles cobijo en el centro de Pinar de San José.

A través de llamadas y batidas callejeras, estos equipos han conseguido que los datos ofrecidos por el Gobierno local a finales de julio, que confirmaban que unas 40 las personas vivían en el centro, se hayan duplicado. Hasta llegar a más de la mitad del recurso, con espacio para 150 plazas. Muchos llamaron al ayuntamiento al ser expulsados, y viceversa, pues los equipos de calle en algunos casos tenían su número por el seguimiento que veían haciéndoles. No obstante, siguen trabajando para dar con aquellos que fueron echados de Barajas aquel 23 de julio y no estaban identificados por los servicios sociales.

El consistorio asegura que está siendo muy flexible. En el centro se acoge a personas empadronadas en la capital, pero también a aquellas cuyos expedientes tenían registrados en esta área, que dirige el concejal José Fernández. En cuanto a los solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares, atribuyen la competencia al Estado de la nación.

El objetivo con el centro Pinar de San José no es que estos indigentes cambien el techo de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez por el de este recinto, sino ayudarles a que logren una vida autónoma, asegura el ayuntamiento. En las situaciones más complejas, como los casos de adicciones, se les deriva a centros especializados, siempre en coordinación con la Comunidad de Madrid.

Este centro cerrará en octubre, cuando termina el contrato temporal que firmó de emergencia el ayuntamiento, y comience la campaña del frío, que es para lo que está pensado. Por eso, estos meses están siendo cruciales para ir encontrando soluciones para estos sintecho e ir desalojando paulatinamente el espacio. A principios de este año se aumentó el presupuesto para los equipos de calle del Samur Social, lo que permitió incorporar a 18 nuevos trabajadores, en una plantilla que es ya de 60 personas.