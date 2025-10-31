Suscribete a
Cazan al mostruo de Perú en Madrid: violó durante seis años a una niña discapacitada intelectual

El sujeto huyó desde Huara a Fuenlabrada tras agredir a la menor de edad. Ahora, la Sección de Localización de Fugitivos le ha echado el guante

Detenido en Madrid «el fugitivo de los tatuajes», uno de los 10 más buscados en España

Uno de los pederastas recién detenidos, en el complejo policial de Canillas
Uno de los pederastas recién detenidos, en el complejo policial de Canillas
Carlos Hidalgo

La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, ha capturado a dos pederastas muy peligrosos de Costa Rica y Perú que se escondían en la Comunidad de Madrid. El operativo se enmarca dentro de ... la operación Peluche, un dispositivo especial contra delincuentes sexuales de menores y que, en su primer año de funcionamiento, ha acabado con 35 personas entre rejas.

