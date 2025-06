Cazan al butronero Niño Juan en una persecución con policías heridos en Fuenlabrada

Juan Manuel Gordillo Plaza, español de 38 años y conocido como el Niño Juan, no es ya un niño ni un simple alunicero. Las bandas de butroneros de alto nivel se lo comenzaron a rifar hace lustros por su pericia al volante, cuando apenas llegaba a los pedales de los coches por su pequeño tamaño (de ahí su mote), siendo el delincuente de este pelaje más peligroso para la Policía en la actualidad. Recientemente, lo ha vuelto a demostrar en una zona urbana de Fuenlabrada.

Sin embargo, esta brutalidad, en la que no duda de dejar de lado el simple robo con fuerza para utilizar la violencia e incluso atentar contra los agentes, no se ha visto acompañada en esta ocasión con su ingreso en prisión. El juzgado de guardia del caso lo ha dejado en libertad, con lo que, saben los investigadores, volverá a hacer de las suyas, si es que no está ya en ello.

Hace unas semanas, aprovechando un puente festivo, lo han cazado 'in fraganti', llevándose por delante dos coches patrulla y a dos agentes. Los dejó heridos. Criado entre los clanes delictivos de Orcasitas (Usera) atesora más de 120 reseñas policiales y ha estado en prisión hasta en Francia.

Los hechos ocurrieron el puente del 2 de mayo, sobre las cuatro de la madrugada. La elección de esta fecha no es baladí: que se junten dos festivos ocurre pocas veces al año y de algún modo abona el terreno para que los locales violentados permanezcan cerrados y los golpes no sean descubiertos hasta la vuelta a las jornadas laborables. La vigilancia, además, puede ser menor.

Agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Fuenlabrada realizaban labores de patrullaje preventivo cuando observaron un coche aparcado que les llamó la atención, en la calle de Almanzor, al lado del Centro Coreográfico de la bailaora María Pagés y de naves de jardinería, baterías e incluso venta de coches.

Los policías nacionales vieron cómo tres individuos forzaban los cierres de uno de los negocios. Al saberse sorprendidos, los delincuentes subieron al coche en el que se habían desplazado hasta allí. Figuraba como robado y le habían doblado las matrículas, colocándole unas que pertenecían a otro vehículo, explican a ABC fuentes policiales.

Los agentes intentaron bloquearles el paso con su patrulla rotulada y les gritaron el alto, pero el Niño Juan y sus compinches aceleraron y los embistieron varias veces. También intentaron atropellarlos. Una vez que franquearon el control, continuaron conduciendo con maniobras muy agresivas, de manera muy peligrosa, también para posibles conductores que pasaran por la zona.

Juan Manuel Gordillo Plaza, el Niño Juan ABC Más de 120 reseñas policiales y una serie de Netflix Juan Manuel Gordillo Plaza fue arrestado en 2019 en Francia cuando planeaba asaltar nada menos que el palacio de Fontaneibleau, por encargo de un mafioso chino a cambio de 800.000 euros. Este hecho inspiró la serie de Netflix 'Hacia el cielo', a la que antecedió una película de Daniel Calparsoro, con Luis Tosar, Álvaro Rico y Asia Ortego como protagonistas. El Niño Juan salió de la prisión francesa hace unos cuatro años; llevó luego una tobillera de geolocalización que le retiraron al terminar la condena.

En un momento dado, pararon, se apearon y continuaron la persecución a pie. Finalmente, los tres pudieron ser apresados, después de destrozar un segundo coche policial. Les acusaron de robo de coche, robo con fuerza, atentado a agentes de la autoridad, daños y falsedad documental. En el vehículo hallaron instrumental para perpetrar el asalto. Tras pasar a disposición judicial, los tres quedaron en libertad, a la espera de ser requeridos para el juicio.