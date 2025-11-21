Suscribete a
A la caza del policía en Madrid: «El odio hacia nosotros crece porque se creen impunes»

La región registra una escalada de palizas a agentes fuera de servicio, emboscadas de pandilleros y ataques con armas

Policías nacionales denuncian la falta de apoyo de Marlaska y exigen el reconocimiento de profesión de riesgo

Radicales lanzan vallas a la Policía, en el final de la Vuelta a España
Radicales lanzan vallas a la Policía, en el final de la Vuelta a España AFP

Carlos Hidalgo y Aitor Santos Moya

El malestar interno en las Fuerzas de Seguridad del Estado, muy especialmente en la Policía Nacional, ha llegado a un nivel exasperante. Las últimas semanas están grabadas en la mente de los agentes, que ven cómo compañeros suyos sufren agresiones muy graves en plena calle ... por el mero hecho de vestir uniforme. O incluso sin vestirlo en el momento de los hechos, porque son ya demasiados los funcionarios del orden que han sido asaltados por delincuentes conocidos mientras están fuera de servicio. Alcalá de Henares, Puente de Vallecas, Coslada y localidades del sur, como Móstoles. Distintas fuentes consultadas por ABC señalan que esta «escalada de odio» responde a la «impunidad» que sienten algunos criminales y a la falta de apoyos y medios por parte del Gobierno central. Aunque estos ataques siempre han existido, se sienten más desprotegidos y en la diana por la «inacción» del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

