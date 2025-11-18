Suscribete a
La Castellana reabrirá en enero debido a que las obras de la estación de Bernabéu avanzan al 35%

Está previsto que los trabajos finalicen en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio

Completada una cuarta parte de las obras de la nueva estación de Metro Santiago Bernabéu

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García, durante una visita a las obras ep

Las obras de la nueva estación Bernabéu de la línea 10 de Metro de Madrid avanzan al 35%, de modo que se mantiene la fecha del primer trimestre de 2027 como previsión de finalización, y el tráfico en el centro del Paseo de la ... Castellana se recuperará el próximo mes de enero. Así lo ha apuntado este martes el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García, durante una visita a las obras, que arrancaron en febrero de 2024 con un presupuesto de 66 millones de euros.

