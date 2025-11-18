La Castellana reabrirá en enero debido a que las obras de la estación de Bernabéu avanzan al 35%

Las obras de la nueva estación Bernabéu de la línea 10 de Metro de Madrid avanzan al 35%, de modo que se mantiene la fecha del primer trimestre de 2027 como previsión de finalización, y el tráfico en el centro del Paseo de la ... Castellana se recuperará el próximo mes de enero. Así lo ha apuntado este martes el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García, durante una visita a las obras, que arrancaron en febrero de 2024 con un presupuesto de 66 millones de euros.

De este modo, la previsión es que el próximo mes de enero se restablezca la circulación en los carriles centrales de la Castellana en enero para comenzar la excavación interior, reservando el lateral más cercano a Canoe para la entrada de material de trabajo a través de tres rampas. Los trabajos para transformar la nueva estación en una nueva de 12.000 metros cuadrados, que como novedad pasará a llamarse Bernabéu, avanzan al 35%, de modo que está previsto que finalicen en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.

Actualmente, el suburbano está finalizando tanto la cimentación profunda de la futura estación, a unos 40 metros de profundidad, como la losa de cubierta que permitirá restituir el tráfico en superficie. Además, ya ha comenzado la excavación interior y el siguiente paso, cuando se alcance la estructura de la cubierta actual, será su demolición, de manera que ese espacio quede integrado en el nuevo recinto.

Durante su visita, el viceconsejero ha recordado que la futura estación va a multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, con una configuración que proporcionará una respuesta eficaz a la importante densidad de aficionados que se registran en los días de partido. En este sentido, esta infraestructura de Metro contabilizó más de cuatro millones de usuarios en 2024, llegando a superar los 34.000 pasajeros en jornadas con eventos de gran afluencia.

Además, será una de las más modernas de toda la red, con tornos de acceso y máquinas de venta de última generación, pero manteniendo la vinculación con el Real Madrid y con los éxitos cosechados a lo largo de su historia, aunque preparada también para ser tematizada ante cualquier evento que pueda acoger el estadio. También será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén, mientras que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes.

El rediseño facilitará así que se produzcan transiciones más rápidas desde la calle al andén, ya que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad. Una vez entre en funcionamiento, será una de las más modernas de la red, ya que está previsto la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación. Metro está llevado a cabo la planificación de este proyecto junto al Real Madrid Club de Fútbol, con quien firmó un protocolo para coordinar estas obras con el conjunto de actuaciones e infraestructuras que concurren en la zona.

Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernebéu.