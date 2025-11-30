Una caseta de Moyano en Nuevos Ministerios por el Book Friday

El vestíbulo de Nuevos Ministerios amaneció este viernes convertido en un refugio de conversaciones literarias y páginas recién firmadas. Metro de Madrid y la asociación ciudadana Soy de la Cuesta inauguraron allí el Book Friday 2025, una celebración que coincide con el centenario de ... la Feria de libros de la Cuesta de Moyano, icono cultural de la ciudad. A modo de homenaje, una caseta de libreros –réplica de las históricas estructuras de madera que jalonan la cuesta– se instaló en el corazón del suburbano entre las 11.30 y las 15.15 horas. Por ella han desfilado durante este fin de semana autores como Javier Sierra, Megan Maxwell, Sandra Miró, Lana Corujo, Adriana Murad Konings, Nuria Labari, Elisa Fernández Guzmán, Javier Ramos, Ana Jarén y Cristina Oñoro, que firmaron ejemplares a los lectores.

El Book Friday, que cumple su tercera edición, nació como contrapeso al consumismo digital que caracteriza estas fechas. Su lema, 'Encuentros sin descuento', reivindica la compra presencial en librerías y la defensa del precio fijo del libro, un sistema que España comparte con Francia y que garantiza una diversidad de autores, editoriales pequeñas y librerías independientes. Por cada compra presencial realizada del 28 al 30 de noviembre en una de las 90 librerías participantes –desde las recién reconstruidas tras la dana en Valencia hasta los célebres buquinistas del Sena en París– los lectores recibirán un número para un sorteo de un cheque valorado en 240 euros para comprar libros antes del 30 de diciembre de este año.

El programa del Book Friday se extiende mucho más allá del metro y del centro de Madrid. Habrá actividades en centros penitenciarios como Madrid III (Valdemoro) y Madrid V (Soto del Real), donde se celebrarán encuentros, lecturas y talleres como parte del programa 'Cultura en prisiones', de Solidarios para el Desarrollo. Además, el dinamizador cultural y librero Fran Nuño llevará su propuesta 'El sonido del proyector' a la biblioteca pública Ruiz Egea, la más antigua de la región; la biblioteca El Fanal, del sector 6 de la Cañada Real, y al centro de menores de ejecución de medidas judiciales El Laurel.

Esta edición vuelve a tejer un amplio mapa de librerías que resisten, desde quince casetas centenarias de Moyano hasta locales jóvenes como la madrileña Celama, recién abierta: Mujeres & Cía, Pergamo, Celama, Los Libros Salvajes (Villaviciosa de Odón), Diógenes (Alcalá de Henares), Azorín (San Lorenzo de El Escorial), Jarcha (Vicálvaro), Gaia (Tres Cantos)... Este Book Friday agrupa a 65 librerías procedentes de 35 localidades de España, algunas también centenarias como la librería Cervantes en Segovia, Balmes (Lugo), La Fabre (Barcelona) o Yaya (en Arucas, Gran Canaria), y también a 25 de los buquinistas a la rivera del Sena en París, con sus 475 años de historia.

Como cada año, Radio 3 fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con un programa especial de 'Hoy empieza todo 2', dirigido por Marta Echeverría, desde la caseta 22 de Moyano, en una retransmisión en directo el mismo viernes de 9 a 11 horas. Autores como Sergio del Molino, Berta Vías Mahou, Esther Ferrero o Marcos Giralt Torrente protagonizaron encuentros en museos, librerías y centros culturales para hablar de los objetos cotidianos en la literatura: relojes, juguetes, papelería o cocina como puertas de entrada a la vida material del mundo narrado. Recordar que Book Friday continúa hasta hoy, y que la programación completa y las recomendaciones literarias pueden consultarse en bookfriday.org.