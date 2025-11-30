Suscribete a
Una caseta de Moyano en Nuevos Ministerios por el Book Friday

El celebración nace como contrapeso al consumismo digital del Black Friday

La Cuesta de Moyano será declarada Bien de Interés Cultural por su centenario

Recreación de una caseta de libreros en la estación de Nuevos Ministerios
Recreación de una caseta de libreros en la estación de Nuevos Ministerios

E. G.

El vestíbulo de Nuevos Ministerios amaneció este viernes convertido en un refugio de conversaciones literarias y páginas recién firmadas. Metro de Madrid y la asociación ciudadana Soy de la Cuesta inauguraron allí el Book Friday 2025, una celebración que coincide con el centenario de ... la Feria de libros de la Cuesta de Moyano, icono cultural de la ciudad. A modo de homenaje, una caseta de libreros –réplica de las históricas estructuras de madera que jalonan la cuesta– se instaló en el corazón del suburbano entre las 11.30 y las 15.15 horas. Por ella han desfilado durante este fin de semana autores como Javier Sierra, Megan Maxwell, Sandra Miró, Lana Corujo, Adriana Murad Konings, Nuria Labari, Elisa Fernández Guzmán, Javier Ramos, Ana Jarén y Cristina Oñoro, que firmaron ejemplares a los lectores.

