La Casa Encendida estrena su oasis veraniego en Madrid: cine, música y campamentos en la azotea

Como cada verano, La Terraza de La Casa Encendida es uno de los espacios más singulares que se pueden encontrar entre Lavapiés y Arganzuela, un jardín natural en una azotea con vistas y cafetería donde encontrar la paz en medio del ajetreo de la ciudad. Un año más, La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid se convierte en un oasis climático donde resguardarse de las altas temperaturas y disfrutar de una amplia programación para todos los públicos.

Como novedad, presenta Juegatorio, un espacio gratuito y abierto a todas las edades dedicado a los juegos de mesa. El espacio dedicado al Laboratorio Ciudadano se transforma así desde el 1 de julio (de martes a sábado, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas) en un punto de encuentro para disfrutar desde partidas de ajedrez o Terraforming Mars hasta mus, parchís o Catán. Los juegos, presentes desde hace milenios en todas las culturas, se reivindican aquí como herramienta creativa, social y de aprendizaje. Cualquier persona puede acudir con su propio juego o utilizar los disponibles, y compartir un rato al fresco del aire acondicionado con amigos, familia o conociendo gente nueva.

Otra de las novedades es la reapertura de la Cafetería de La Casa, tanto en el Patio como en La Terraza, bajo el nombre Refugio. Este proyecto social impulsado por la empresa Lakook —promovida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)— busca favorecer la inclusión y sensibilización a través de la gastronomía. Su oferta culinaria, de elaboración propia, recoge sabores y tradiciones de distintas culturas, priorizando productos de cercanía, ecológicos y de comercio justo. Lakook destina el 100% de sus beneficios a proyectos sociales. El horario de apertura en La Terraza es viernes y sábados (hasta el 2 de agosto) de 19.00 a 23.00 horas y en el Patio de martes a sábado, de 11.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 15.00 horas.

En la programación de verano en La Casa destaca la instalación efímera y estelar «Para ser estrellas», de La Tristura, que este domingo se puede visitar por último día en el Torreón II. Un proyecto ideado alrededor del vigésimo aniversario del colectivo creado por Itsaso Arana, Violeta Gil y Celso Giménez, con las voces de artistas amigas invitadas: Andrea Chapela, Eduardo Pérez Rasilla, Elena López Riera, Gabriel Azorín, Héctor Arnau, Itziar Manero, Jonás Trueba, Manuel Llanes, Maral Kekejian, Pablo Gisbert, Sabina Urraca y Víctor Iriarte.

Al atardecer, La Casa ofrece un lugar privilegiado en su azotea para disfrutar de cine y conciertos al aire libre con una nueva edición de La Terraza Magnética. Bajo el lema 'Al otro lado del ojo', propone cinco películas los viernes y cinco conciertos los sábados que invitan a embarcarnos en un viaje al mundo de los sueños y lo mágico.

Habrá cine los viernes, y conciertos los sábados con el colectivo sonoro Ancient Pleasure, la artista londinense Lauren Duffus, la polifacética Otay:onii, las mexicanas Gibrana Cervantes & Concepción Huerta y la artista multidisciplinar Tati Au Miel; y el público infantil y juvenil también tendrá su espacio con los Campamentos de verano, para jóvenes de entre 7 y 17 años, que proponen actividades diseñadas para fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la diversión.

Para la primera infancia (0-3 años) se ha creado el Espacio Nido, un recurso ideado por el artista Antonio Ballester Moreno junto a la arquitecta Ana Ausín. Este espacio gira en torno a cuatro grandes muebles que favorecen el movimiento, el juego y la exploración temprana.

Por último, las exposiciones 'Veinticuatro años y un día', '¿Adónde irá el pájaro que no vuele?', y 'Chorus in Rememory of Flight', de Julianknxx, junto a la instalación sonora Longplayer, de Jem Finer, pueden visitarse de forma gratuita durante estas semanas.