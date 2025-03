La Casa Encendida despide el verano al ritmo de Los Ángeles

Casi 4.000 personas han disfrutado este verano de los conciertos y las películas de La Terraza Magnética, el programa estival de La Casa Encendida que este año ha puesto el foco en los sonidos y las voces de las periferias con lleno absoluto en todos sus eventos, gracias en parte a que el lugar es uno de los espacios más singulares que se pueden encontrar entre Lavapiés y Arganzuela, un jardín natural en una azotea con vistas y cafetería que atrae estudiantes, profesionales y turistas a un animado punto de encuentro al caer la tarde.

Para esta despedida, el próximo fin de semana hay dos propuestas de altura. La primera, el viernes a las 21.00 horas (8 euros), y clausurando el programa de conciertos al atardecer de La Terraza Magnética, es la estadounidense Asmara, una de las DJ favoritas de los clubes de Los Ángeles, conocida por sus sesiones que mezclan géneros como la electrónica, el rap y el dancehall, así como por sus remezclas de temas hip-hop y R&B. De nombre real Asma Maroof, esta artista de origen indio emigró a Los Ángeles porque sus padres fueron contratados para trabajar en la NASA. Su obra musical se caracteriza por investigar atmósferas distópicas a través de distintos medios, y bajo el nombre de Asmara ha tocado y producido para música, películas y clubes.

Ella es además la mitad del dúo de DJ y productores Nguzunguzu, miembro del famoso sello y colectivo Fade to Mind y antigua residente de la estridente fiesta Mustache Mondays. Ha compartido escenario con artistas del calibre de M.I.A., Kelela, Fatima Al Qadiri o Venus X, y recientemente ha sido productora ejecutiva del nuevo disco de Kelela, 'Raven'. También trabaja a menudo con el artista y video artista Wu Tsang, con el que está cursando una residencia en Schauspielhaus Zürich.

El sábado 26, el turno para decir adiós al verano corresponderá al séptimo arte, y en formato clásico. Y es que esa noche se proyectará en 35 milímetros 'Mi vida loca', filme dirigido por Allison Anders estrenado en 1993.

En esta película, Anders quiso retratar las 'cholas' del barrio donde vivía, Echo Park, en Los Ángeles, y la construcción de sus identidades y sus roles mientras afrontan la realidad de las bandas. Estrenada en el Festival de Cannes, cuenta la historia de Mousie y Sad Girl, dos mejores amigas de la infancia en este barrio hispano y pobre, que se convierten en enemigas acérrimas cuando Sad Girl se queda embarazada del novio de Mousie, un traficante de drogas llamado Ernesto.

Allison Anders es una cineasta independiente con residencia en Los Ángeles. Su trabajo se caracteriza por la representación de personajes femeninos y sus grandes resiliencias. 'Gas Food Lodging' (1992) le valió un premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y los honores de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine a la Mejor dirección novel; y nominaciones de los Independent Spirit Awards al Mejor guion y Mejor directora, además de estar nominada para el Oso de Oro en el 42º Festival Internacional de Cine de Berlín.

En 1995 dirige el capítulo de 'The Missing Ingredient' con la cantante Madonna en la película 'Four Rooms' y en 1996 estrena 'Grace of My Heart', un drama musical producido por Martin Scorsese. En 1999, comienza a dirigir programas para televisión, incluidos varios episodios en la segunda y tercera temporada de 'Sexo en Nueva York'. En los últimos años se han realizado retrospectivas de su trabajo en Tesalónica, Grecia; Sheffield, Inglaterra; y en el Festival de Cine de Karlovy Vary en la República Checa.