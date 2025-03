Carta de la familia de Juana Canal a su homicida: «Nos robaste la vida a todos nosotros»

El tiempo no siempre cura las heridas. Sobre todo, si la llaga es el asesinato de un familiar. Ni que decir tiene cuando el crimen en cuestión ha estado durmiendo casi veinte años, tras un primer periodo de inacción policial, y finalmente es esclarecido por un nuevo equipo de investigadores y a apenas cuatro meses de que prescribiera.

Es lo que ocurrió con el caso de Juana Canal, la vecina de la calle de Boldano, en Ciudad Lineal, de cuyo paradero no se sabía nada desde febrero de 2003. Finalmente, en septiembre de 2022, el que entonces era su pareja, un taxista que cuenta ahora con 59 años, fue arrestado tras encontrar dos senderistas unos huesos en un paraje de la provincia de Ávila.

Ahora, tras una instrucción que ha tenido la limpieza que no tuvo la de hace dos décadas, la juez ha ordenado enviar a juicio al único investigado, que reconoció parcialmente el homicidio, descuartizamiento y enterramiento de los restos de Juani.

La hermana de ella ha hecho llegar una carta a ABC escrita para el uxoricida. Ana María Canal Luque lo llama, y así empieza la misiva, «presunto»: «Solo porque por ley debo hacerlo, pero tú sabes tan bien como yo que no eres presunto porque sabemos lo que hiciste y no contento con ello arrojaste basura contra mi hermana y la Policía te creyó».

«No se me olvida la frase con la que me contestaba quien por aquel entonces llevaba el caso cuando yo le exponía mis sospechas sobre ti. Él me decía: »Este no mata a una mosca«... ¡Qué dolor y qué impotencia !», se queja amargamente. Y recuerda «todos los años» que pasaron «pensando dónde podría estar, buscándola por las calles, en las caras de mujeres que se asemejaban a ella, haciendo toda clase de hipótesis». Los hijos de Juana llegaron a penar «que les había abandonado».

Sergio, el mayor, murió al cabo de un tiempo: «Nunca lo superó y se fue, desapareció, quizás buscándola desde su corazón hasta que un mal día recibimos la noticia de que lo habían encontrado fallecido. Él ya la había encontrado aunque nosotros aún no lo sabíamos». En cuanto a Óscar, ha rehecho su vida, tiene pareja y ha formado una familia. «Ha intentado olvidar para no volverse loco, al igual que el resto de la familia», señala Ana, a diferencia de la madre de ambas, que «falleció llevándose esa horrible angustia y dolor».

«Juani llamó a la Policía (...). No se la escuchó y gracias a toda la basura que echaste en su contra los investigadores construyeron una imagen de ella que no era cierta (...). Ahora, el juicio es inminente. Ya es hora de que se sepa la verdad y que la Justicia hable por Juani. De que se escuche a mi querida hermana. Y que todo el mundo sepa quién eres en realidad(...). Confío en la Justicia y en Juan Manuel, nuestro abogado. No solo le quitaste la vida a mi hermana. Nos robaste la vida con ella a todos nosotros. ¡Justicia para Juani!».