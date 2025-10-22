Carrera 10K en Carabanchel: horarios, recorrido y cortes de tráfico previstos en este barrio de Madrid

Este domingo, el barrio de Carabanchel en Madrid estrenará una cita deportiva destinada a convertirse en un referente local. La primera edición de la carrera popular 10K Carabanchel 'Del Alto al Bajo', una iniciativa impulsada por la Junta de Distrito de Carabanchel y ... organizada junto al Club Deportivo Elemental Triatlón Carabanchel, que propone un trazado que une la zona alta del distrito con sus raíces históricas. Partiendo desde el PAU de Carabanchel Alto y concluyendo en el emblemático Puente de Toledo, la prueba pone el foco tanto en el deporte urbano como en el patrimonio de esta parte de la capital.

La cita, que forma parte del calendario oficial al acoger el Campeonato de Madrid Absoluto y Máster en 10 km para licencias federadas, pretende combinar el entusiasmo por el atletismo con una mirada urbana, aprovechando la propia geografía de Carabanchel. Según el concejal Carlos Izquierdo, «esta carrera busca no sólo presentar un recorrido atractivo para los corredores, sino que pone el acento en la riqueza histórica y cultural del distrito».

Horario

La salida de la prueba está indicada para las 10.00 horas del domingo 26 de octubre. Las inscripciones estuvieron abiertas desde el 15 de agosto hasta el miércoles 22 de octubre (o hasta alcanzar el límite de 3.000 participantes).

Recorrido

El trazado de la competición recorre aproximadamente 10 kilómetros, con un perfil de casi 100 metros de desnivel negativo, lo que lo convierte en una buena oportunidad para quienes buscan mejorar su marca o iniciarse en esta distancia.

Recorrido carrera popular 10K Carabanchel 'Del Alto al Bajo' 10kcarabanchel

La salida se encuentra en el PAU de Carabanchel Alto, para llegar podemos hacer uso de aplicaciones como Moovit. Desde allí, el recorrido desciende hacia zonas como la Avenida de la Peseta y la Calle del Euro, atraviesa el casco histórico del barrio, pasa por la Finca de Vista Alegre, baja hacia la zona de Oporto y Urgel, sigue hasta la Glorieta del Marqués de Vadillo y culmina en la meta situada en el Puente de Toledo.

Cortes de tráfico previstos

Aunque no existe confirmación por parte del Ayuntamiento de Madrid, se espera que se realicen cortes de tráfico puntuales y coordinados para asegurar el buen desarrollo de la prueba que afecten a vías como la Avenida de la Peseta, Calle del Euro, la sede de la Junta del Distrito de Carabanchel, Vista Alegre, Oporto, Urgel, Glorieta del Marqués de Vadillo y el Puente de Toledo, así como calles próximas. Estas restricciones serán temporales y se irán levantando de forma progresiva conforme avance el pelotón, con control de la Policía Municipal de Madrid y los servicios de la organización.