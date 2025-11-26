El carbono 14 desvela cuál es la puerta más antigua de Madrid: la Torre de los Lujanes, testigo de seis siglos de historia

Su antigüedad era una sospecha basada en la documentación y la tradición oral, una suposición que la ciencia acaba de confirmar como acertada. La puerta que da entrada a la Torre de los Lujanes, el edificio civil más antiguo de Madrid, situado en la Plaza ... de la Villa, se construyó hace seiscientos años.

La creación de la puerta está fechada en la primera mitad del siglo XV, entre los años 1403 y 1427. Así lo ha revelado un estudio realizado por la Universidad de Salamanca con carbono 14, un elemento químico utilizado también para datar huesos o momias egipcias.

La capital apenas tiene recuerdos de su historia medieval. «La importancia, más que por la calidad artística, es porque es de lo muy poco que nos queda de aquella época», cuenta a ABC José Manuel Castellanos, arquitecto. Esto se suma al valor de la evidencia científica porque, advierte, «de épocas tan alejadas muchas veces no se tiene verosimilitud, se dicen cosas sin ninguna base histórica».

Miguel Ángel Muñecas Vidal, doctor en Ciencias Químicas que ha participado en la investigación, recalca a este diario la importancia de estudiar el patrimonio histórico. «A veces nos puede dar miedo que la datación nos desdiga, pero la verdad científica debe ir siempre por delante, porque eso nos enriquece muchísimo», asegura.

El tiempo ha causado sus estragos sobre la madera que edifica esta puerta, y la humedad y los insectos no han sido agradables compañeros. En 1979 se hizo una restauración, pero la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (RSEMAP), que ha financiado el reciente estudio, insiste en que necesita una nueva. «No está puesto en marcha todavía pero lo haremos con toda seguridad», declara Castellanos. El edificio es propiedad de la Administración pública, en concreto, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El edificio civil más antiguo de Madrid

Dentro de los circuitos habituales del turismo, pero sin ser parte de él, la Torre de los Lujanes lleva siglos viendo pasar frente a ella personas de toda condición. Sin embargo, poco conocen algunos madrileños el patrimonio medieval de la capital y, para algunos extranjeros, la plaza en la que se alza la torre no es más que un lugar de paso hasta la calle del Codo.

Perteneció a la familia Luján, una de las más poderosas de Madrid durante la Baja Edad Media. La tradición oral ha marcado la historia de este edificio, que estuvo a punto de ser derribado en el siglo XIX y fue conservado gracias a que se decía que el rey francés Francisco I había permanecido allí como prisionero tras la batalla de Pavía (1525). Por ello, la Administración pública adquirió su propiedad y lo cedió como sede a varias reales academias, entre ellas, la RSEMAP.

Otras investigaciones con carbono 14

Estudios de patrimonio, objetos o incluso cuerpos son algunas de las investigaciones que se han realizado con carbono 14. Uno de los casos más conocidos es el de la Sábana Santa de Turín, que supuestamente pertenecía a Jesucristo. También puso fecha al cuerpo de Ötzi, un hombre muerto hace más de cinco mil años, cuyo cadáver fue encontrado en Los Alpes por una pareja de montañeros.

«Cuando el árbol está vivo, está absorbiendo el carbono, pero cuando muere deja de utilizarlo. Lentamente decae y pasa de ser CO2 radiactivo a normal. Hay un proceso de decaimiento de carbono 14 a carbono 12. Medimos cuánto ha caído en el tiempo, y podemos datar con precisión la fecha de la madera», cuenta Muñecas sobre la elaboración de este proceso.

Para estudiar el portón de acceso a la Torre de los Lujanes, fue necesario un tratamiento previo de la madera. «Consiste en remover hasta donde podemos todos los barnices, porque al meter barniz introduces un carbono moderno que te distorsiona completamente el análisis», explica.