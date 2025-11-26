Suscribete a
El carbono 14 desvela cuál es la puerta más antigua de Madrid: la Torre de los Lujanes, testigo de seis siglos de historia

Un estudio científico revela que es el portón civil más antiguo conservado en la capital

Edificio de la casa de los Lujanes, en la Plaza de la Villa
Edificio de la casa de los Lujanes, en la Plaza de la Villa JOSE LATOVA FERNANDEZ-LUNA

NATALIA LOIZAGA

Su antigüedad era una sospecha basada en la documentación y la tradición oral, una suposición que la ciencia acaba de confirmar como acertada. La puerta que da entrada a la Torre de los Lujanes, el edificio civil más antiguo de Madrid, situado en la Plaza ... de la Villa, se construyó hace seiscientos años.

