La capital renovará 14 parques infantiles para hacerlos más accesibles

Conscientes de que algunos parques infantiles de la ciudad no solo soportan más de veinte años de uso continuo sino que, además, no son accesibles para todos los niños, el Ayuntamiento de Madrid invertirá 1,8 millones de euros en actualizar hasta catorce áreas ... de juegos situadas en los distritos de Moratalaz, Vicálvaro, San Blas-Canillejas, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Puente de Vallecas, Chamartín, Tetuán, Ciudad Lineal, Hortaleza, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas.

Algunas de las mejoras requeridas en estos parques, según el pliego de contratación recién publicado al que ha accedido ABC, incluyen la instalación de zonas de actividades de inclusión y multijuegos, carruseles rotatorios, columpios con asiento tipo nido, columpios con asientos planos, caucho como superficie delimitadora y áreas de juegos certificadas. Además, en la mayoría de estos espacios infantiles (que en muchos casos superan los 300 metros cuadrados) añadirán también bancos y papeleras.

«Es fundamental que estas zonas sean inclusivas, para que todos los niños puedan disfrutar del juego en compañía, sin segregar a nadie. Por eso, se van a diseñar de tal forma que permitan el acceso, la estancia y el disfrute del espacio a personas con diferentes capacidades, garantizando que todos puedan usar los juegos en igualdad de condiciones», explica la memoria técnica del proyecto. «El reto de los parques inclusivos es conseguir y asegurar que cada niño recibe el estímulo y el desafío que necesita del conjunto del área de juego, sin que eso signifique que todos hagan el mismo uso».

La adjudicataria de estos trabajos, que se conocerá en septiembre, tendrá un plazo de ejecución de dos meses para realizar las obras, por lo que los pequeños madrileños podrán disfrutar de estas nuevas áreas infantiles antes de final de año.

Más sombra

Desde 2019, el Ayuntamiento de Madrid ha invertido un total de 17,8 millones de euros en mejorar las áreas infantiles de toda la ciudad, de los que 9,1 millones corresponden a los parques históricos y singulares; más de cinco millones, a la remodelación y creación de zonas verdes y más de 3,6 millones, a su conservación y mantenimiento, resumían en un balance realizado a principios de este año.

Madrid cuenta con más de 2.300 áreas infantiles distribuidas en todos los distritos de la ciudad: 2.165 de ellas se encuentran ubicadas en zonas verdes y 155 en parques históricos y singulares como El Retiro, Casa de Campo, La Gavia o Juan Carlos I.

Con todo, los vecinos han pedido en más de una ocasión, a través de la plataforma Decide Madrid, que estas mejoras incluyan además la instalación de sombras.