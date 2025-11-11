Suscribete a
La capital reduce, al menos, 1.500 pisos turísticos desde verano

En agosto entró en vigor el plan municipal que limita las licencias a este uso sobre todo en zona residencial

El Plan Reside limita los pisos turísticos en edificios residenciales en el centro de Madrid

Unos jóvenes, en la puerta de un piso turístico en el barrio madrileño de Las Letras Isabel Permuy
Belén Sarriá

En tan solo dos meses, al menos, 1.500 pisos han dejado su uso turístico. Una cifra que el ayuntamiento celebra como éxito propio ya que coincide con la puesta en marcha de su plan Reside que, entre otras medidas, limita las licencias a este ... tipo de apartamentos en beneficio de los vecinos y de los comercios.

