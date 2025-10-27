Esta es la calle con mayor diferencia de renta en Madrid: no está ni en Vallecas ni en Carabanchel y tiene una diferencia de casi 40.000 euros con sus vecinos

El mapa de renta refleja las desigualdades que existen en España. Es posible ver las diferencias entre ciudades, distritos, municipios y también barrios. Pero el nivel de detalle puede llegar incluso observarlas calle a calle. ¿Eres más o menos rico que tus vecinos?

El INE ha publicado esta semana el 'Atlas de la distribución de renta por hogares', una información que permite conocer la renta bruta por persona en el año 2023 y su sección censal. En el caso de Madrid, la ciudad presenta desigualdades que se pueden apreciar claramente en el mapa por distritos.

En total, la ciudad tiene 21 distritos. Como se puede apreciar en el mapa interactivo a continuación, los distritos de Salamanca y Chamartín, en la almendra central de la ciudad son los que mayor nivel de renta bruta por persona presentan con cantidades superiores a los 50.000 euros. También hacia las afueras, en zonas de los distritos de Hortaleza y Moncloa-Aravaca, se presentan estos niveles de vida.

Al contrario, conforme se avanza hacia el sur la renta en los distritos se hace más humilde. Los ejemplos son Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde o Vicálvaro. Asimismo, que conforme más a las afueras del centro, menor renta.

En el caso de la ciudad de Madrid, que en conjunto es una de las capitales de provincia más ricas de España a la vista de los datos del INE, la M-30 actúa como separador entre zonas y barrios, pero también de rentas. Uno de los límites más claros es el punto de esta carretera que separa los distritos de Moratalaz y Retiro. A un lado, los barrios situados entre las calles de Félix Rodríguez de la Fuente, antes de llegar al Parque de La Elipa. Al otro, los barrios conformados por las calles de Juan Esplanadiú o del Marqués de Lozoya. Las primeras presentan una renta bruta media de tan solo 9.200 euros anuales por persona. En las segundas la renta escala hasta los 40.352. En total, una diferencia de 31.152 euros entre ambas zonas.

En el mapa interactivo puedes explorar las diferencias entre las secciones censales de los distritos de Madrid.

Diferencias de hasta casi 40.000 euros entre calles

Pero no es necesario que la M-30 se interponga entre distritos o calles para encontrar diferencias de renta significativas. De hecho, la diferencia más significativa de renta entre calles en toda la ciudad de Madrid se da en el distrito de Fuencarral-El Pardo. En este caso, es la Autovía de Colmenar la que actúa de límite. La zona compuesta por las calles de la Costa Brava o Valle de la Fuentefría tienen una renta media bruta por persona de 54.175 euros mientras que, al otro lado, la zona en la que se encuentran las calles de Caldas de Estrach o de San Cugat del Valles se dan rentas de 14.564 euros. Son 39.611 euros de diferencia, la más alta de toda la ciudad.

No es la única zona de la capital donde se abren brechas de más de 30.000 euros. En el mismo distrito, separados por el Túnel y la Avenida Ventisquero de la Condesa, en el entorno de la calle de la Masó contrasta con el entorno del parque de Ana Tudor. En uno las rentas medias brutas por persona alcanzan los 54.174 mientras que en el otro se quedan en 15.265. Son 38.910 euros de diferencia.

Una diferencia similar, de 38.343 euros se da en el distrito de Moncloa-Aravaca. A un lado de la Avenida de la Osa Mayor y la Carretera de Húmera se ganan 54.175 euros brutos de media al año por persona, mientras que al otro 15.832 euros.

El Top-5 de la desigualdad de renta entre calles son dos pequeños tramos en los distritos de Fuencarral-El Pardo y Hortaleza. En el primero, el límite es la calle de la Oza y la diferencia a uno y otro lado es de 34.208 euros. En el segundo, en una zona a uno de los márgenes de la Avenida de San Luis la diferencia de renta conforme al otro margen es de 34.208 euros.

Las diferencias de renta más grandes de Madrid Distrito Fuencarral - El Pardo, calles separadas por la carretera de Colmenar: diferencia de 39.611 euros

Distrito Fuencarral - El Pardo, calles separadas por la Avenida Ventisquero de la Condesa: diferencia de 38.910 euros

Distrito Moncloa - Aravaca, calles separadas por la carretera de Húmera: diferencia de 38.343 euros

Distrito Fuencarral - El Pardo, pequeño tramo de calles separadas por la calle de la Isla de Oza: diferencia de 34.208 euros

Distrito Hortaleza, pequeño tramo de calles separadas por la Avenida de San Luis: diferencia de 33.960 euros

Otras diferencias significativas de renta en Madrid

Volviendo al entorno de la M-30, otra de las zonas donde se producen diferencias notables es la Avenida de la Paz. A un lado, la zona que toca con Méndez Álvaro, que continúa por el Nudo Sur y enlaza con la autovía del sur. Al otro la parte en la que se ubican la avenida del Planetario, calle de Titán o Calle de Eros.

En esta segunda, la renta bruta media por persona es de 39.920 euros, mientras que en la primera la diferencia es de 10.356 euros. Así, vivir a uno u otro lado de la carretera es la diferencia entre ganar 29.564 euros más o menos al año, según la sección censal.

El imaginario colectivo lleva a pensar que en determinadas zonas del sur de Madrid se producen las diferencias más extremas. Aunque pueden darse a nivel de distritos, dentro de las propias zonas no son tan profundas, aunque sí pueden ser significativas.

Los barrios alrededor del parque de Pan Bendito presentan una renta anual media por persona de 8.147 euros. Enfrente, separados por la Avenida de los Poblados y el Anillo Verde Ciclista, los barrios a un lado de la Vía Lusitana o la Calle del Enrique de Oro tienen una renta de 19.996 euros. En este caso son dos barrios con una gran densidad de población y la diferencia es de más de 10.000 euros, concretamente, de 11.849 euros.

Para explorar los datos de los distintos barrios de Madrid puedes acceder a este enlace, poner tu calle y comprobar si tu renta media anual es mayor o menor que la de tus vecinos de calle o barrio.