«La calle te come»: se dispara el sinhogarismo entre inmigrantes y mujeres víctimas de violencia de género

Pilar, Edgar, Leydi, Brigit… Son los rostros visibles, gracias a una campaña coordinada por Cáritas, de quienes sufren el sinhogarismo: un mal creciente, que no sólo significa dormir en la calle y que no sólo encaja en el perfil de adicciones a las ... droga y/o alcohol o de problemas de salud mental. Cuantificar el impacto psicológico y social de este drama resulta complejo debido a múltiples factores, como el hecho de que no siempre se pide ayuda o se recurre a servicios de asistencia y acompañamiento.

Pero basta ver las cifras de la última encuesta elaborada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2024, sobre centros y servicios de atención a personas sin hogar en Madrid, para hacerse una idea de la magnitud del problema: una media de 33.758 personas mayores de 18 años se alojó diariamente en centros de atención a personas sin hogar (un 55,7% más que en 2022); el 51,0% eran inmigrantes o solicitantes de protección internacional y el 17,9%, mujeres víctimas de violencia de género. Por detrás, quedan las adicciones, los problemas de salud mental, la mayoría de edad de menores acogidos en centros, las mujeres víctimas de trata o prostitución y los enfermos de larga duración.

Ahora Cáritas Madrid, con motivo del Día de las Personas sin Hogar (26 de octubre) y en coordinación con la Red FACIAM, lanza una campaña que, con el lema 'Sin hogar, pero con sueños', advierte que el sinhogarismo es un problema social que va en aumento (en los últimos años se ha duplicado). Y explica, a través de varios testimonios, que perder un hogar va más allá de no tener techo: quienes sufren esta lacra pierden la dignidad y pierden derechos. Están en los márgenes de un sistema de protección social que garantice el acceso a al empadronamiento, a una vivienda y a un empleo digno o lar asistencia sanitaria.

En la presentación de la campañas, Susana Hernández, presidenta de FACIAM, explicó que «quienes acompañamos a las personas sin hogar constatamos que vivimos en una pesadilla, la del continuo crecimiento de la precariedad, de las personas que no pueden llegar a fin de mes, pagar los suministros, conservar un alquiler, cubrir otras necesidades, como las de la salud». E insiste en que la mayoría de las personas sin hogar no vive en la calle ni tiene problemas de adicciones, sino que los perfiles son muchos y muy diversos.

Presentación de la campaña 'Sin hogar, pero con sueños' CÁRITAS

A Leydi, psicóloga venezolana de 21 años, la maraña administrativa la dejó en una situación de emergencia al adquirir la residencia en España por razones humanitarias; tuvo solo quince días para salir del centro en el que había ingresado al llegar como solicitante de asilo. «La residencia no viene con un hogar, viene con un tiempo corto y limitado para ordenar tu vida. Ha sido el golpe más duro que he recibido», explica. «Cuando no encuentras nada, sientes que no has hecho lo suficiente, que a lo mejor algo en ti no está bien».

El caso de Pilar, española de mediana edad, se debe a causas estructurales: perdió el trabajo y no pudo hacer frente a la hipoteca, tras once años pagando Terminó siendo desahuciada. Ahora mismo no cuenta con ingresos y dice que le costó pedir ayuda porque «a las mujeres nos cuesta más, nosotras solemos ser las que cuidamos». Para ella, estar en la calle ha sido muy duro. «la calle te come, es muy difícil mantener el amor propio». Y pide un deseo: «Recuperar mi vida, tener un espacio mío».

Alquiler sin nómina

La dificultad de acceder a un alquiler sin una nómina, incluso de una habitación, es el día a día de muchos jóvenes, madres solas, mayores de 55 años o migrantes, como Edgar. Peruano, de 37 años y funcionario en su país, trabajaba en la asistencia a personas vulnerables hasta que tuvo que salir por motivos de seguridad. Reconoce la frustración de no tener un trabajo, se siente «ausente conmigo mismo» y sin «autoestima». Sueña con «tener un trabajo con el que pueda permitirme pagar una casa donde sentirme cómodo y seguro» .

Lo que reclaman las personas sin hogar, a través de a campaña de Cáritas, es visibilizar el sinhogarismo como un problema social, no individual, por lo que su solución pasa por la implicación conjunta de todos los actores sociales, como administraciones, entidades y ciudadanía. Señalan la necesidad urgente de asegurar una acogida digna, con recursos específicos y sostenibles, que vaya más allá de la emergencia y facilite procesos reales de integración. Y un sistema de protección social que les garantice el acceso a derechos. Todo ello se materializa en alojamientos temporales suficientes; vivienda pública y asequible; diseños de ciudades que sean amables con quienes no tienen un hogar; acceso a la salud garantizado, sin barreras burocráticas ni discriminación; más dispositivos de salud comunitaria que se acerquen a las personas sin hogar, y les acompañen; leyes que ayuden a las personas para tener permiso de residencia y trabajo para poder vivir dignamente; y que las personas sin hogar sean escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de políticas públicas que afectan directamente a sus vidas.

También, interpelar a la ciudadanía para dejar de ser invisibles y derribar prejuicios.