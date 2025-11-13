Suscribete a
ABC Premium

La cafetería Hontanares baja la persiana tras 70 años de historia

Las dos familias propietarias han decidido emprender proyectos por separado

Cierra la histórica cafetería Hontanares de Avenida de América

Adolfo García Salmones, director de Hontanares, ayer, en la puerta del local de la calle de Sevilla
Adolfo García Salmones, director de Hontanares, ayer, en la puerta del local de la calle de Sevilla ISABEL PERMUY

Enia Gómez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Esta preciosa aventura termina aquí. Gracias por acompañarnos». Con este pequeño letrero en una de las cristaleras de la entrada, la conocida cafetería Hontanares, ubicada en el número 3 de la calle de Sevilla, se despedía de sus clientes de manera definitiva, anunciando ... su cierre tras más de siete décadas de actividad. La decisión, según explican sus propietarios, ha sido tomada de común acuerdo entre las dos familias que han gestionado el negocio durante todo este tiempo. Han decidido emprender nuevos caminos y proyectos personales por separado: «Nos sentimos profundamente agradecidos a todos los clientes, trabajadores, proveedores y amigos que nos han acompañado en este largo camino. Ha sido un privilegio formar parte de la vida de Madrid y su historia cotidiana».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app