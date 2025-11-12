Cae una red que robaba móviles al descuido en las fiestas de Fabrik

Una operación conjunta entre el equipo de seguridad de la discoteca Fabrik, la Policía Local de Humanes y la Guardia Civil ha permitido desmantelar una red dedicada al robo de teléfonos móviles durante las fiestas del conocido club madrileño. Los agentes detuvieron a varios ... sospechosos después de descubrir a una joven que escondía una docena de terminales bajo su ropa a la salida del recinto.

El grupo actuaba con un modus operandi muy organizado: uno o varios especialistas sustraían el teléfono al descuido —del bolsillo, el bolso o la riñonera de los asistentes— y lo pasaban con rapidez a otros cómplices situados a pocos metros. Tras varios relevos, los dispositivos terminaban en manos de una mujer encargada de ocultarlos bajo la ropa, dificultando así cualquier identificación inmediata.

Toda la operación se desarrollaba en cuestión de segundos, entre la multitud y la música, lo que generaba confusión y hacía prácticamente imposible localizar al autor del hurto en el momento. Cuando la víctima se quería dar cuenta, el móvil ya estaba en manos de la almacenadora de móviles robados a muchos metros de distancia y sin aparente relación con el robo.

Ante el incremento de estos delitos, Fabrik ha reforzado notablemente sus medidas de seguridad, tanto dentro del recinto como en los accesos. El dispositivo actual cuenta con 150 agentes y la incorporación de vigilantes de paisano, que se infiltran entre el público para detectar comportamientos sospechosos. Además, la dirección ha intensificado los controles y cacheos a la salida, medida que resultó clave para descubrir esta trama organizada.

Gracias a este despliegue, el club ha logrado reducir en un 75 por ciento los robos de teléfonos móviles en el último año. Según fuentes de la empresa, el hurto al descuido sigue siendo el delito más común en los espacios de ocio nocturno, y en muchos casos ni siquiera se denuncia, ya que las víctimas creen haber perdido el dispositivo.

El nuevo CEO de Fabrik, Luis Román López, ha señalado a través de un comunicado que la seguridad es una prioridad estratégica. Bajo su gestión, el club ha dejado de trabajar con proveedores externos para crear su propia unidad de vigilancia privada, agrupada en la empresa Capsegur. Las recientes fiestas de Halloween, una de las de mayor afluencia del año, se desarrollaron sin incidentes, peleas ni robos.