Cae una red que robaba móviles al descuido en las fiestas de Fabrik

Ante el incremento de estos delitos, la discoteca ha reforzado notablemente sus medidas de seguridad, logrado reducir en un 75 por ciento los robos de teléfonos móviles en el último año

Equipo de seguridad de la discoteca Fabrik
Una operación conjunta entre el equipo de seguridad de la discoteca Fabrik, la Policía Local de Humanes y la Guardia Civil ha permitido desmantelar una red dedicada al robo de teléfonos móviles durante las fiestas del conocido club madrileño. Los agentes detuvieron a varios ... sospechosos después de descubrir a una joven que escondía una docena de terminales bajo su ropa a la salida del recinto.

