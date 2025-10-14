Cae en la Cañada Real un grupo criminal familiar que utilizaba a menores para distribuir droga

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal integrado por diez personas acusado de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. La operación, bautizada como Sanitatem, se ha saldado con la detención ... de los implicados y la intervención de un importante arsenal y diversas sustancias estupefacientes en varios municipios madrileños y en la provincia de Guadalajara.

En total, los agentes incautaron 239 gramos de cocaína, 3,94 gramos de heroína, 110 gramos de MDMA, 1.085 plantas de cannabis, 784 gramos de picadura de marihuana, 194 gramos de hachís y 15.930 euros en efectivo. Además, se hallaron seis armas de fuego cortas, dos escopetas de cartuchos, dos armas simuladas y una escopeta de perdigones, así como un total de 513 cartuchos y dos cajas de munición.

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2024, tras tener conocimiento sobre una posible plantación de cannabis 'indoor' en el Sector V de la Cañada Real Galiana, en Rivas-Vaciamadrid. Los agentes comprobaron la existencia de la instalación y, a partir de ahí, identificaron un entramado familiar dedicado al cultivo, transporte y distribución de distintas drogas en varios puntos de la región.

Estas personas contaban con un amplio número de vehículos estacionados de manera diseminada en las parcelas de la Cañada Real Galiana, utilizando a menores de edad para realizar los desplazamientos de la sustancia estupefaciente durante los trayectos en carretera, así como la peligrosidad del mismo debido a la tenencia ilícita de armas de fuego.

El pasado 23 de septiembre, los investigadores realizaron once registros domiciliarios simultáneos en Rivas-Vaciamadrid, Estremera, San Martín de la Vega, Fuentidueña del Tajo e Illana (Guadalajara), con el apoyo de unidades especializadas.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial acusados de varios delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, entre otros.