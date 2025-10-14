Suscribete a
ABC Premium

Cae en la Cañada Real un grupo criminal familiar que utilizaba a menores para distribuir droga

Los diez detenidos están acusados de tráfico de drogas, de tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico

Desarticulado un grupo criminal que distribuía cocaína con vehículos procedentes de Italia

Agentes de la Guardia Civil, junto a uno de los detenidos
Agentes de la Guardia Civil, junto a uno de los detenidos guardia civil

E. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal integrado por diez personas acusado de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. La operación, bautizada como Sanitatem, se ha saldado con la detención ... de los implicados y la intervención de un importante arsenal y diversas sustancias estupefacientes en varios municipios madrileños y en la provincia de Guadalajara.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app