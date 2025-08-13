Cae una banda que robaba coches a la tripulación de Barajas

Algunos de los volantes que la banda extrajó de los vehículos

Esperaban a que la tripulación emprendiera sus largos vuelos para robarles el coche en los aparcamientos cercanos al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Policía Nacional desarticuló el pasado 31 de julio un grupo criminal especializado en el robo de vehículos de gama media, que luego eran desguazados y vendidos por piezas en el mercado negro. En una operación desarrollada en Madrid y Guadalajara, fueron detenidas nueve personas, todas de origen marroquí.

La investigación, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial y Udyco Central, comenzó a principios de julio, tras la denuncia por la sustracción de un vehículo en la zona citada. Lo que en un primer momento parecía un hecho aislado, pronto dio paso a una investigación más amplia. Los agentes descubrieron que tras ese robo se ocultaba una red criminal activa, capaz de robar entre seis y diez vehículos cada semana.

Los delincuentes actuaban principalmente en zonas de aparcamiento públicos utilizadas por trabajadores del aeropuerto de Barajas. Así, aprovechaban la ausencia prolongada de los dueños para operar sin ser detectados, seleccionando los coches que podían desmontar y vender con mayor rapidez y beneficio.

Tras sustraer los vehículos, la organización los trasladaba a zonas residenciales de la provincia de Guadalajara, donde permanecían ocultos durante varios días. «Este tiempo de enfriamiento tenía como objetivo saber si el vehículo había sido localizado por los sistemas de geolocalización o por las autoridades», explica el inspector Víctor Pardilla, de Udyco Central.

Después de este periodo, los coches eran trasladados a una nave agrícola aislada en una zona rural de Guadalajara, donde comenzaba el despiece. Allí, eran desmantelados y sus componentes más valiosos, como motores, piezas de carrocería y sistemas electrónicos, eran cargados en camiones con destino a Marruecos. Los componentes se vendían a talleres de reparación en ese país, en un negocio ilegal que les generaba grandes beneficios

Algunas de las piezas que han sido encontradas en la nave POLICÍA NACIONAL

La localización de la nave en Guadalajara fue fruto de un intenso trabajo de inteligencia y vigilancia. Los agentes realizaron un seguimiento constante, empleando dispositivos de rastreo y realizando múltiples rondas de inspección para acotar la zona. La nave estaba ubicada en una carretera comarcal alejada de núcleos urbanos, lo que dificultaba aún más su localización.

Pero las piezas, no se quedan ahí. Desde esa nave eran mandadas en camiones al puerto de Algeciras, donde eran embarcadas en contenedores hacia Marruecos. En ese país, las piezas robadas se vendían a talleres de reparación, lo que generaba grandes beneficios para los miembros de la organización.

Liderazgo y estructura del grupo

El grupo estaba dirigido por dos hermanos, quienes se encargaban de coordinar la sustracción de los vehículos, la logística del traslado y la supervisión del despiece. Además, contaban con varios miembros encargados de realizar tareas específicas, como transportar los vehículos robados hasta la nave y gestionar el envío de las piezas.

Entre los detenidos se encontraba también un tercer miembro de la familia, aunque en menor rango dentro de la jerarquía criminal. Los nueve detenidos, todos de nacionalidad marroquí y de entre 30 y 40 años, fueron detenidos y puestos a disposición judicial por los delitos de robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal.

Durante el registro de la nave, los agentes encontraron piezas de más de 50 vehículos, que, según estimaciones, tenían un valor de aproximadamente 1.250.000 euros.

La operación continúa abierta, y no se descartan más detenciones en las próximas semanas. Aunque se han recuperado piezas de 52 vehículos identificados, se estima que el número total de vehículos robados podría ser aún mayor. Los investigadores siguen analizando las piezas recuperadas y buscando nuevas pistas que les permitan esclarecer por completo la magnitud de la red.