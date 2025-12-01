Cae una banda especializada en robar en varios polígonos industriales de Madrid

La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a cometer robos con fuerza y violencia en polígonos industriales y naves aisladas de varias provincias. En total, cinco personas han sido detenidas como presuntas autoras de 17 delitos contra el patrimonio, entre ... ellos robos con fuerza, robos con violencia, hurtos, estafas y usurpación de identidad.

Los hechos investigados se produjeron entre marzo y octubre de este año en localidades de Madrid, Toledo y Guadalajara, donde la banda sustraía principalmente herramientas, efectos de valor y grandes bobinas de cable de cobre, causando perjuicios superiores a 50.000 euros. En uno de los robos, los delincuentes llegaron a emplear violencia al ser sorprendidos por el propietario de una nave; en otro, provocaron daños valorados en 12.000 euros en cableado.

Para pasar desapercibidos, los integrantes del grupo actuaban vestidos como falsos trabajadores, utilizando chalecos reflectantes, pantalones de faena, gorras y mascarillas para evitar ser identificados. Tras los golpes, vendían el material robado en establecimientos de gestión de residuos metálicos. La operación ha sido desarrollada por los agentes del puesto principal de Collado Villalba, que han intervenido tres vehículos supuestamente utilizados en los hechos. Además, se han realizado inspecciones en centros de reciclaje y gestores de residuos del sur de Madrid para rastrear el destino final del material sustraído.