Cabify anuncia la activación de 800 licencias para operar en la Comunidad de Madrid

Cabify anunció esta lunes la puesta en marcha de las 800 nuevas licencias de las que dispone para operar VTC en la Comunidad de Madrid y que irá activando de manera progresiva desde ahora hasta el primer trimestre de 2026. Fuentes de la compañía ... aseguraban ayer que la intención de la firma es seguir desbloqueando algunas de las cerca de 9.000 autorizaciones que la Comunidad de Madrid no le ha concedido por el incumplimiento de los requisitos establecidos para seguir aumentando su flota en los próximos meses.

Estas mismas fuentes aseguran que la intención de la compañía es aprovechar estas licencias, 22 de concesión directa y 772 provenientes de la macrosolicitud de 65.000 realizada en 2018 y que avanza a duras penas entre bloqueos administrativos y procesos judiciales, para dar cobertura a la demanda detectada en la periferia de Madrid y para realizar fundamentalmente servicios interurbanos de conexión entre municipios.

Noticia Relacionada La Comunidad de Madrid frena 9.000 licencias de VTC en una disputa con Cabify Bruno Pérez El gobierno regional apela a inconsistencias como presentar vehículos sin papeles o matriculados en otras regiones para retener los permisos

Las licencias obtenidas por Cabify le habilitan para cubrir servicios urbanos de aquí a 2028 y de manera permanente para cubrir trayectos interurbanos, si bien desde la compañía aseguran que la intención es volcarse en las conexiones entre la periferia y de la periferia con la capital.

Impacto económico

En un comunicado, la firma de movilidad puso este lunes especial hincapié en subrayar el impacto económico de la puesta en marcha de estas licencias, que estimó en más de 160 millones de euros.

«Según los cálculos de la compañía, basados en el valor socioeconómico promedio por viaje registrado en 2024, estas licencias generarán un impacto anual superior a 160 millones de euros, donde se incluyen los salarios de los empleados, las cotizaciones a la Seguridad Social o el IVA, entre otros, y permitirán crear más de 1.500 puestos de trabajo de forma directa e indirecta».

Asimismo, la empresa sostiene que la operativa de esos vehículos servirá para reducir la circulación de unos 5.300 coches particulares, «evitando más de 5.000 toneladas de emisiones al año y liberando un espacio equivalente a cinco veces la Plaza Mayor de Madrid», según sus propias estimaciones.

Cabify considera que el ensanchamiento en 800 vehículos de la oferta de VTC no solo mejorará la ciudad sino que reducirá lo que entiende como un déficit de la oferta de vehículos de transporte respecto a otras grandes ciudades como París o Londres. Según sus datos, Madrid tendría que incrementar en entre 8.300 y 11.000 licencias la oferta de taxi y VTC de la región capitalina para ponerse al mismo nivel de servicio de estas grandes capitales europeas.

Desencuentros

Como informa este martes ABC, la Comunidad de Madrid mantiene bloqueadas cerca de 9.000 licencias solicitadas por Cabify por lo que entiende como inconsistencias e incumplimientos de requisitos detectados en la información presentada por la empresa.

Las licencias cuya puesta en marcha anunció este lunes la empresa estaban concedidas desde el pasado verano.

Una parte relevante de las autorizaciones no avaladas por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se derivan de una presunta indisponibilidad real de vehículos por parte de la compañía para atender las solicitudes efectuadas, que la firma niega rotundamente.

Las resoluciones administrativas del gobierno regional en que se revocan algunas de las solicitudes que el Supremo le obligó a tramitar contra su voluntad apelan a lagunas en la acreditación de los vehículos disponibles, bien porque en algunos casos su titularidad no se correspondía con la informada, porque se trataba de vehículos particulares no habilitados para el uso de vehículos de alquiler o porque estaban matriculados en comunidades autónomas distintas a la Comunidad de Madrid, lo que los inhabilita para obtener una licencia para operar en la región.

La Consejería de Transportes, de hecho, ha condicionado cualquier futura autorización a la acreditación fehaciente de la disponibilidad de los vehículos que van a sostener el servicio a prestar. Cabify, por su parte, asegura que tiene adecuadamente acreditados los cerca de 9.000 vehículos necesarios para operar.