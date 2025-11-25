Suscribete a
Cabify anuncia la activación de 800 licencias para operar en la Comunidad de Madrid

La empresa asegura que se volcará en mejorar el servicio en la periferia de la región

Cronología de la difícil convivencia entre el taxi y el VTC en Madrid

Un taxi de Uber en la zona de Atocha
Un taxi de Uber en la zona de Atocha EP
Bruno Pérez

Cabify anunció esta lunes la puesta en marcha de las 800 nuevas licencias de las que dispone para operar VTC en la Comunidad de Madrid y que irá activando de manera progresiva desde ahora hasta el primer trimestre de 2026. Fuentes de la compañía ... aseguraban ayer que la intención de la firma es seguir desbloqueando algunas de las cerca de 9.000 autorizaciones que la Comunidad de Madrid no le ha concedido por el incumplimiento de los requisitos establecidos para seguir aumentando su flota en los próximos meses.

