Los Reyes Magos, a los niños: «Si soñáis con un mundo mejor, esta es vuestra noche»

Un ángel blanco voló por el cielo de Madrid este jueves, 5 de enero, y anunciaba la llegada de los Reyes Magos a la ciudad en la cabalgata de este año, que ha tenido a la paz como principal protagonista a través de las tres carrozas reales, acompañadas de otras ocho y diez compañías profesionales que llenarán de magia y color el centro de la capital.

A falta de una hora para que empiece la cabalgata de Reyes, no hay sitio ya en las gradas instaladas a lo largo del paseo de la Castellana, con más de 8.000 asientos. La gente se las ingenia para no perderse un detalle del desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar. Es el caso de Marieta y sus primos, que cargan una escalera para ver bien el cortejo después de 3 años sin venir por el Covid.

Cayetana, Álvaro y Sergio son primos. Vienen desde el municipio de Valdemoro a ver la cabalgata del centro de la ciudad. «He pedido juegos de mesa y he sido muy buena», dice la pequeña. «Bueno...», le rebate su primo Álvaro, entre las risas de sus padres. Han llegado antes de las 17 horas a la Castellana y ni siquiera han intentado hacerse un hueco en las gradas. «Eso sería casi misión imposible. Donde hemos visto sitio, nos hemos plantado», cuenta uno de los padres.

No cabe ni un alfiler en la confluencia del paseo de la Castellana con la plaza de San Juan de la Cruz. Afluencia masiva en esta primera cabalgata de los Reyes Magos sin restricciones tras el Covid.

«Llevo 20 años participando en la cabalgata, este año, en bicicleta, y no hay un servicio más bonito que este viendo la sonrisa de los niños», dice uno de los policías municipales que ya están preparados en la plaza de San Juan de la Cruz, desde donde escoltarán a Sus Majestades de Oriente.

Han llegado a las 15.30 horas para coger hueco en primera fila de las vallas en la plaza de San Juan de la Cruz. «Aguantamos, aguantamos para ver a los Reyes», dicen los niños. Algunos de ellos están subidos incluso al mobiliario público para no perderse detalle.

Darío y Héctor son hermanos y están desde antes de las 16 horas en la Castellana. No pueden resumir todo lo que le han pedido a los Reyes. «Muchas cosas», dicen. A todas esas cosas se añade otra más: un autobús de juguete que la carroza de la EMT ha repartido a los niños que han acudido a ver el desfile

Sofía solo pide una cosa: ver ya a los Reyes Magos. «Esta noche no voy a dormir, pero están tardando un poco, eh», asegura la niña, de 7 años y que vive en Fuenlabrada. Ha pasado el día en la capital para poder coger un buen sitio en el que verlos en la glorieta de Emilio Castelar. Su favorito es Baltasar. «Hoy le voy a dejar leche, galletas, agua y chuches. Muchas cosas», sigue hablando ella, que ha desplegado un paraguas violeta en el suelo para poder coger caramelos.

El rey Melchor: «Muchas gracias, señor Alcalde, por su afectuosa bienvenida. Queridos niños de Madrid, no os podéis imaginar las ganas que teníamos de veros de nuevo, de estar aquí un año más con todos vosotros. Ha sido un viaje muy largo desde Oriente, guiados por la Estrella de Belén que esta noche brilla sobre el cielo de vuestra ciudad. Queríamos deciros que hemos recibido y leído una a una todas vuestras cartas. Gracias por acordaros de nosotros y escribirnos, nos hace mucha ilusión saber que todo os va bien y nos divierten mucho las historias que nos contáis de vuestra vida en Madrid. Pero, tranquilos, nunca vamos a desvelar los secretos que nos habéis contado. Eso queda entre nosotros».

El rey Gaspar: «Y vosotros, papás y mamás, si a veces vais de un lado para otro sin tiempo para nada, si pasáis mucho tiempo en reuniones interminables en el trabajo o tenéis algunos problemas que creéis que no tienen solución, pero al final siempre lográis encontrarla, sacáis unos minutos para conversar con vuestro vecino, llamáis a un amigo del que hace tiempo que no sabéis nada o, por muy cansados que estéis, pasáis un rato al final del día jugando con vuestros hijos... esta es vuestra noche. Si sois de los que queréis un futuro mejor para todos, si cuidáis de las preciosas calles y plazas de vuestra ciudad, si protegéis a los animales y respetáis la naturaleza, si cuidáis el planeta en que vivimos pensando en dejar un legado lleno de vida y esperanza a vuestros hijos... esta es vuestra noche. Para todos los madrileños, que siempre nos recibís con los brazos abiertos a los que llegamos desde otros lugares, que habéis superado unidos los momentos malos, que disfrutáis de la vida todos y cada uno de los días del año... esta es vuestra noche».

El rey Melchor finaliza los mensajes: «Ha llegado el momento de despedirnos, tenemos solo unas pocas horas para entregar los regalos que nos habéis pedido en los hogares de Madrid antes de, al amanecer, reemprender el camino a casa. A nuestra otra casa, porque hemos de decir que nos sentimos como en casa en Madrid. Esperamos de todo corazón que os guste lo que os hemos traído. A veces no es así, somos Reyes Magos, pero también tenemos nuestros años y... cometemos errores. No es enfadéis con nosotros si eso sucede, ¿de acuerdo? Y disfrutad de los regalos con vuestras familias y vuestros amigos. Eso es lo más importante. Y recordad, no os olvidéis del privilegio que tenéis por vivir en una ciudad como esta en cuyo cielo brillan todas estas estrellas y en cuyas calles brilláis todos y cada uno de vosotros. Que todos los días de vuestra vida sean como esta noche. ¡Hasta siempre!».