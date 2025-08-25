Suscribete a
Las Brigadas Forestales retoman su huelga tras los incendios y la falta de acuerdo con Tragsa

Los sindicatos ponen la vista en la reunión del próximo jueves entre todas las partes

La Comunidad de Madrid acuerda destinar más de 32 millones de euros a Tragsa, aunque sigue el conflicto con los bomberos forestales

Incendio, ayer, en el aparcamiento de la ermita de San Martín de Valdeiglesias
Incendio, ayer, en el aparcamiento de la ermita de San Martín de Valdeiglesias EFE

Los trabajadores de las Brigadas Forestales en la Comunidad de Madrid retomarán hoy la huelga indefinida para denunciar la temporalidad y precariedad en la que desarrollan su labor y reclamar mejoras laborales con la vista puesta en la reunión a tres bandas convocada para ... el próximo jueves, día 28.

