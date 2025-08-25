Las Brigadas Forestales retoman su huelga tras los incendios y la falta de acuerdo con Tragsa

Los trabajadores de las Brigadas Forestales en la Comunidad de Madrid retomarán hoy la huelga indefinida para denunciar la temporalidad y precariedad en la que desarrollan su labor y reclamar mejoras laborales con la vista puesta en la reunión a tres bandas convocada para ... el próximo jueves, día 28.

El comité de empresa (formado por los sindicatos UGT, Firet y CGT) acordó suspender durante diez días la huelga iniciada el pasado 15 de julio ante la ola de incendios en el país y, tal como habían anunciado, ahora volverán a retomarla ante la falta de avances para solucionar su situación, informa Ep.

Lo harán con la vista puesta en la cita convocada esta semana, que reunirá a la empresa pública Tragsa, responsable de la contratación de los trabajadores, al comité de empresa y a la Comunidad de Madrid con el objetivo de abordar el conflicto laboral de estos trabajadores. «Hasta que no tengamos avances claros y certezas no desconvocaremos la huelga, que recordamos es con carácter indefinido», indicaron el viernes desde la representación de los trabajadores, que recuerda el plantón de Tragsa y el Ministerio de Hacienda en la invitación a reunirse el pasado 18 de agosto.

Con esta huelga, para la que se han fijado servicios mínimos del 80%, los trabajadores quieren denunciar la situación de precariedad y temporalidad en la que desempeñan su trabajo y reclamar mejoras laborales para el colectivo y la negociación del convenio colectivo, que no se revisa desde 2008.

Entre otras demandas, piden actualizar los salarios, congelados desde 2010; que se tenga en cuenta la peligrosidad, penosidad y toxicidad que implica su labor (no están protegidos ante agentes cancerígenos); y acabar con la temporalidad (el 40% de la plantilla está cuatro meses al año). Son unos 500 bomberos forestales (unos 350 en temporada baja) que desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid pero son contratados por la empresa pública Tragsa.

En la reunión del pasado viernes, la Comunidad de Madrid confirmó a Tragsa que renovará el encargo las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y en determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos y que expira en diciembre.

En el nuevo, que entrará en vigor a partir de 2026, se introducirán mejoras como un incremento de la partida presupuestaria en 4 millones de euros, ascendiendo así a más de 32 millones anuales. Además, tal y como se trasladó a los trabajadores en julio, contemplará las contrataciones del personal durante los 12 meses del año.