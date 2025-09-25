Bravas Fest Madrid 2025: fechas, entradas y cómo llegar

Con la llegada del otoño, la capital se llena de propuestas que invitan a disfrutar de la ciudad con otro ritmo. El calor sofocante queda atrás y las calles recuperan un ambiente propicio para pasear, reencontrarse con amigos y redescubrir la gastronomía local. En ese contexto se enmarca el Bravas Fest Madrid 2025, un evento que combina lo mejor del tapeo castizo con un escenario singular como es el Museo del Ferrocarril, donde tradición, ocio y sabor se dan cita en un ambiente festivo.

Fechas

La segunda edición de Bravas Fest Madrid se celebrará el fin de semana del 26 al 28 de septiembre de 2025 en el Museo del Ferrocarril, ubicado en el Paseo de las Delicias, número 61, en Madrid.

Entradas

El acceso al festival es gratuito, siempre que se presente la entrada descargada, aunque no garantiza la entrada si el aforo ya está completo. Para quienes deseen evitar esperas o asegurarse ciertos beneficios, se ofrece un 'Fast Pass' desde 8,50 €. Este pase especial incluye acceso preferente al recinto y al restaurante elegido, tapa de bravas canjeable en cualquiera de los locales participantes y una bebida (agua, refresco, cerveza Mahou clásica, Mahou sin gluten o Mahou 0,0) incluida.

Además, los restaurantes compiten por el premio a las mejores bravas según dos criterios: por votación popular entre los asistentes al festival, y mediante un jurado experto del ámbito gastronómico.

Cómo llegar

El festival se ubicará en el Museo del Ferrocarril, en el distrito de Arganzuela, con dirección Paseo de las Delicias, 61.

Para quienes prefieren el transporte público, las opciones son: Metro: línea 3 hasta Delicias, cuya salida deja frente al Museo

Cercanías de Renfe: las líneas C1 y C10 hacia la estación de Delicias ofrecen acceso directo al recinto

Autobuses EMT: varias líneas detienen en el Paseo de las Delicias, entre ellas las 8, 19, 45, 47, 59, 85 y 86

Si prefieres llegar en coche, se sugiere acceder desde la M-30 (salida Méndez Álvaro) o desde el propio Paseo de las Delicias. Hay aparcamientos públicos de pago en la zona, aunque la organización recomienda el transporte público por su practicidad, sostenibilidad y seguridad.

Noticia Relacionada Nacho Vegas, nuevo artista confirmado para el festival Insólito Qué Plan El 19 de febrero en la Sala Custom, el gijonés presentará en directo su próximo trabajo discográfico titulado 'Vidas semipreciosas'

También hay facilidades para quienes se mueven en bicicleta o patinete, ya que se dispone de aparcamientos para bicicletas en el Museo, y hay estaciones de BiciMAD cercanas.

Oferta y novedades

Esta edición del festival reunirá a algunos de los restaurantes más destacados de Madrid, entre ellos La Campana, La Sucursal Chamberí, Jenkin´s, Taberna Acuerdo 2, Docamar, GOZAR Neotaberna Castiza, Neotaberna Miguelín y La Chismosa. A ellos se une como invitado el Bar Córdoba, procedente de L'Hospitalet de Llobregat, habitual de la edición catalana del Bravas Fest. Cada participante propondrá sus propias bravas, y además cada local ofertará una tapa fuera de concurso para completar la experiencia culinaria de los visitantes.

El festival incluye también actividades de entretenimiento y talleres como 'El arte de tirar cervezas by Mahou', sorteos, el 'Pasaporte Bravas' (una especie de recorrido con sello por cada restaurante participante, que permite ganar premios tras completar todos los puntos) y propuestas infantiles como 'Plasti-Brava' o 'Decora tu look de chef'. Además, durante el evento se habilita una entrada reducida para visitar el Museo del Ferrocarril, lo que permite combinar lo gastronómico con lo cultural.